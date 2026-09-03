Klub Arab Saudi Al Hilal mengumumkan perekrutan sayap asal Brasil Gabriel Martinelli dari Arsenal, menjadikannya transfer pemain asing ketiga mereka selama periode bursa transfer musim panas kali ini.

Al Hilal merilis pernyataan melalui situs resmi mereka, yang mengumumkan perekrutan Martinelli dari Arsenal, dengan kontrak yang berlangsung selama 4 tahun ke depan dan berakhir pada 2030.

Pengumuman resmi ini datang 48 jam setelah kedatangan Martinelli di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, tepatnya pada Selasa lalu, setelah adanya kesepakatan atas seluruh klausul transfer.

Klub Arab Saudi itu tidak mengungkap detail transfer, namun laporan-laporan media sebelumnya menegaskan bahwa sayap asal Brasil tersebut akan bergabung dengan nilai lebih dari 65 juta euro, termasuk bonus tambahan.

Al Hilal menyampaikan terima kasih kepada pemiliknya, Pangeran Alwaleed bin Talal, dengan menegaskan bahwa dialah yang menanggung nilai transfer tersebut, sebagaimana yang ia lakukan pada transfer-transfer pemain asing sebelumnya di bursa transfer musim panas kali ini.

Al Hilal juga mengumumkan bahwa sayap asal Brasil itu akan bergabung dalam latihan tim, hari ini Kamis, sebagai persiapan menghadapi laga derbi Riyadh melawan Al Shabab, besok Jumat, di Stadion SHG Arena di ibu kota Arab Saudi.

Martinelli menjadi transfer pemain asing ketiga Al Hilal pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, dan ketiganya berasal dari Liga Primer Inggris, setelah sayap asal Belanda Crysencio Summerville dari West Ham dan penyerang asal Inggris Ollie Watkins dari Aston Villa.

Trio tersebut akan membentuk kekuatan serang yang luar biasa di lini depan Al Hilal, terlebih karena Summerville dan Watkins telah menorehkan jejak mereka, dengan masing-masing mencetak satu gol dalam kemenangan pada laga klasik atas Al Ahli 3-0, Selasa lalu.