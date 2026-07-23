Kegembiraan Inter Miami atas pengumuman transfer pemain Brasil, Casemiro, tidak berlangsung lama, karena Liga Sepak Bola Amerika Serikat memutuskan untuk membuka penyelidikan atas transfer tersebut.

Casemiro bergabung dengan skuad Inter Miami kemarin, Rabu, dalam transfer gratis, setelah kontraknya dengan Manchester United berakhir, untuk bergabung bersama sejumlah bintang di tim Amerika tersebut, terutama duo Lionel Messi dan Luis Suarez.

Liga Sepak Bola Amerika Serikat menyebutkan dalam sebuah pernyataan resmi, yang diungkap oleh surat kabar Inggris "The Sun", bahwa mereka telah membuka penyelidikan atas transfer Casemiro terkait dugaan pelanggaran aturan negosiasi oleh pihak Inter Miami.

Dugaan ini berkaitan dengan "hak penemuan" (discovery rights), yaitu sebuah sistem yang memberikan klub prioritas untuk bernegosiasi dengan pemain internasional yang belum terdaftar dalam kompetisi tersebut.

Sistem ini menyatakan bahwa tidak ada klub yang berhak masuk ke dalam negosiasi dengan seorang pemain jika hak penemuannya terdaftar atas nama klub lain, kecuali setelah memperoleh hak-hak tersebut atau mencapai kesepakatan dengan klub itu.

Klub Los Angeles Galaxy memiliki hak penemuan atas Casemiro, yang dapat memaksa Inter Miami membayar 750 ribu pound sterling.

Pernyataan itu berbunyi: "Liga sedang mengumpulkan semua informasi yang relevan dan akan menahan diri untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut sampai peninjauan selesai".

Ditambahkan: "Meskipun klub Inter Miami dan klub Los Angeles Galaxy telah mencapai penyelesaian mengenai prioritas hak penemuan bakat untuk mendatangkan Casemiro, syarat-syaratnya akan diungkap setelah penyelidikan atas manipulasi tersebut selesai".

Besaran biaya yang akan dibayarkan klub Inter Miami kepada klub Los Angeles Galaxy sebagai imbalan atas hak penemuan Casemiro dijadwalkan akan ditentukan setelah penyelidikan selesai.