Resmi: Legenda Prancis Jadi Pelatih Senegal

Federasi Sepakbola Senegal mengumumkan pada Selasa hari ini pelatih baru bagi tim Singa Teranga.

Akun resmi timnas Senegal menulis di jejaring "X": "Patrick Vieira menjadi pelatih baru timnas senior Senegal.. Waktu perkenalan resminya serta langkah-langkah selanjutnya dalam proses penunjukannya akan diumumkan kemudian... Selamat datang di Senegal".

Federasi Sepakbola Senegal sebelumnya memecat pelatih Pape Thiaw beserta seluruh staf teknisnya, setelah tersingkir secara mengecewakan dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Belgia dengan cara dramatis yang menyakitkan, sebuah keputusan yang oleh media lokal disebut sebagai "pukulan telak" bagi proyek yang mengusung ambisi besar.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis usai rapat komite eksekutif, federasi menjelaskan bahwa keputusan pemecatan itu berangkat dari "evaluasi terhadap performa tim dan prospek masa depannya", seraya menegaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan "demi kepentingan sepakbola Senegal".

