Klub Leeds United mengumumkan, pada Kamis malam, rampungnya kesepakatan dengan kiper James Trafford, yang datang dari Manchester City, dengan biaya transfer rekor.

Situs resmi Leeds menyebutkan bahwa Trafford, yang berusia 23 tahun, telah menandatangani kontrak kepindahannya ke klub selama 5 musim, tanpa menyebutkan rincian finansial dari kesepakatan tersebut.

Sementara itu, jaringan Sky Sports menjelaskan bahwa kesepakatan Trafford mencapai 40 juta pound sterling sebagai nilai dasar, menjadikannya transfer termahal dalam sejarah Leeds United.

Trafford juga menjadi kiper Inggris termahal dalam sejarah, sekaligus kiper termahal keempat sepanjang masa.

Dalam daftar kiper termahal, yang mengunggulinya hanyalah Kepa Arrizabalaga, yang pindah ke Chelsea dengan biaya 72 juta pound sterling dari Athletic Bilbao, Alisson Becker, yang bergabung ke Liverpool dengan biaya 67 juta pound sterling dari Roma, dan Andre Onana, yang pindah ke Manchester United dengan biaya 47,2 juta pound sterling dari Inter Milan.

Trafford merupakan elemen utama di berbagai kelompok usia timnas Inggris, sebelum akhirnya dimahkotai dengan keberadaannya dalam skuad tim utama di Piala Dunia 2026.

Kiper ini memiliki tinggi 1,91 meter, dan pindah ke Leeds dari Stadion Etihad, tempat ia tampil dalam 17 pertandingan sepanjang musim lalu di seluruh kompetisi, termasuk Liga Primer Inggris dan Liga Champions Eropa.

Trafford mengatakan dalam pernyataan kepada kanal klubnya, "Saya benar-benar tidak peduli apakah saya harus membuktikan sesuatu kepada siapa pun. Saya tahu betul kemampuan saya. Saya turun ke lapangan dan memberikan segala yang saya miliki, serta mencoba menikmatinya sebisa mungkin."

Ia melanjutkan, "Saya sangat bersemangat dan bahagia karena semuanya akhirnya selesai. Sekarang saya bisa fokus mempersiapkan musim baru dan bergabung dengan semua orang pekan depan."

Ia menambahkan, "Leeds adalah klub yang luar biasa, penuh vitalitas dan gairah, baik dari sisi klub maupun para suporter. Hal ini membuat perbedaan, karena energi tim, para pemain, dan suporter turut berkontribusi pada hasil dan performa."