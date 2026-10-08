Liga Roshn Arab Saudi akan kedatangan pelatih berpengalaman di Piala Dunia, yakni Jamal Sellami asal Maroko, mantan direktur teknik timnas Yordania, setelah secara resmi menjadi pelatih baru klub Al-Fateh.

Klub Al-Fateh mengumumkan, pada hari Kamis ini, penandatanganan kontrak dengan Jamal Sellami untuk memimpin tim pada periode mendatang, menggantikan pelatih Khalid Al-Atwi yang resmi dipecat dari jabatannya.

Klub Arab Saudi itu tidak mengungkapkan detail kontrak dengan pelatih asal Maroko tersebut, namun laporan media sebelumnya memastikan bahwa ia akan memimpin tim hingga akhir musim ini.

Pengumuman resmi dari Al-Fateh tentang pemecatan Khalid Al-Atwi dan penunjukan Jamal Sellami datang setelah memperoleh persetujuan dari pengawas keuangan di Liga Roshn Arab Saudi.

Pertandingan berikutnya ALF Saudi Pro League 10.55 AHL

Sellami akan memulai tugasnya dengan laga sulit, karena timnya akan menjamu Al-Ahli, besok Jumat, di Stadion Midan Tamweel Al-Oula di Al-Ahsa, pada pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Fateh mengalami kesulitan besar sepanjang musim ini di Liga Roshn Arab Saudi, menempati peringkat kelima belas pada klasemen dengan torehan 3 poin, yang diraih dari 3 hasil imbang dan 4 kekalahan, tanpa meraih satu kemenangan pun hingga saat ini.

Perlu dicatat bahwa Sellami memiliki perjalanan kepelatihan yang gemilang, dengan pencapaian terbesarnya adalah membawa timnas Yordania lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, untuk pertama kali dalam sejarahnya.