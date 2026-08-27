Resmi: Chelsea perkuat lini pertahanan dengan transfer pemain Italia

Chelsea merampungkan sebuah transaksi pertahanan baru, setelah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk mendatangkan bek muda Italia, Honest Ahanor, dalam sebuah langkah yang menjadi bagian dari upaya klub untuk memperkuat lini belakang serta membangun tim yang mampu bersaing di tahun-tahun mendatang.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengungkap bahwa Chelsea telah mencapai kesepakatan lisan dengan Atalanta untuk merekrut Ahanor, yang berusia 18 tahun, dalam transfer yang nilainya mencapai sekitar 40 juta pounds sterling sebagai paket keseluruhan.

Romano menuturkan bahwa detail akhir transfer tersebut tengah dirampungkan, sementara dokumen-dokumen terkait kepindahan telah disiapkan, di samping persiapan untuk memperoleh izin perjalanan bagi sang pemain, sebelum seluruh prosedur diselesaikan secara resmi.

Langkah Chelsea untuk mendatangkan Ahanor datang pada momen yang mencolok, setelah laga pertama tim di Liga Premier Inggris di bawah kepemimpinan pelatih Xabi Alonso mengungkap masih berlanjutnya sejumlah masalah pertahanan yang dialami tim pada periode lalu.

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Kesalahan pertahanan meski menang

Chelsea memulai musim dengan kemenangan menegangkan atas Fulham dengan skor 3-2 di Stadion Craven Cottage, namun hasil positif itu tidak menutupi tanda tanya seputar penampilan lini belakang.

Kiper Robert Sanchez menjadi sumber kekhawatiran paling menonjol, setelah melakukan lebih dari satu kesalahan berpengaruh sepanjang laga. Pada gol penyeimbang Fulham, kiper Spanyol itu gagal menangani dengan semestinya tembakan Josh King dari sudut sempit, sehingga bola bersarang di gawangnya di tiang dekat.

Kesalahan tidak berhenti di situ, karena Sanchez kembali tampil tidak meyakinkan pada gol kedua Fulham, setelah ia menepis tembakan Timothy Castagne namun membuang bola ke area berbahaya, sehingga sampai kepada Gonzalo Garcia yang menyambutnya dengan kepala ke dalam gawang.

Lini belakang juga tidak lepas dari tanggung jawab, setelah Levi Colwill melakukan kesalahan dalam menangani bola panjang pada gol kedua, di saat laga tersebut memperlihatkan adanya ruang dan masalah dalam menghadapi serangan Fulham, terutama selama periode tekanan tuan rumah.

Menurut analisis Squawka, Sanchez tampak gugup sejak awal pertandingan, dan melakukan beberapa kesalahan dalam mengumpan serta menangani bola-bola silang, sehingga membuat pertahanan Chelsea berada di bawah tekanan tambahan.

Ahanor: investasi untuk masa depan

Tampaknya transfer Ahanor tidak hanya ditujukan untuk mengatasi masalah saat ini, melainkan menjadi bagian dari strategi Chelsea untuk berinvestasi pada bakat-bakat muda.

Ahanor telah masuk dalam daftar incaran Chelsea pada periode lalu, setelah klub melakukan pembicaraan dengan Atalanta dan kubu sang pemain, sementara klub Italia itu sebelumnya telah menolak dua tawaran dari Chelsea musim panas ini, dengan adanya minat dari Brighton juga terhadap bek muda tersebut.

Chelsea meyakini potensi Ahanor dan memandangnya sebagai proyek pemain yang bisa menjadi elemen penting dalam pertahanan tim di tahun-tahun mendatang, sejalan dengan kebijakan klub yang berbasis pada perekrutan bakat-bakat muda dan mengembangkannya.

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