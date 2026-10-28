Resmi: Bayern Munich Hadapi Raksasa Eropa di Afrika

Bayern Munich mengumumkan pada Rabu hari ini bahwa mereka akan menjalani laga persahabatan di Afrika pada awal tahun depan, dalam rangka sebuah ajang sepak bola internasional yang bertujuan merayakan sepak bola di Benua Hitam.

Klub asal Bavaria itu akan bermain menghadapi Ajax Amsterdam dari Belanda di ibu kota Kenya, Nairobi, pada 5 Januari 2027, sebagai bagian dari perayaan peresmian stadion nasional yang baru.

Pertandingan akan digelar di Stadion Internasional "Raila Odinga" di kota olahraga Talanta, dalam rangka persiapan menjadi tuan rumah Piala Afrika 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Kenya, Uganda, dan Tanzania pada musim panas mendatang.

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Di sisi lain, Ruven Kasper, anggota dewan direksi Bayern Munich yang bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan, mengatakan: "Bayern Munich memiliki jutaan penggemar luar biasa di Afrika, dan kami merasakan keterikatan yang erat dengan mereka, karena benua ini memiliki gairah yang besar terhadap sepak bola."

Ia menambahkan: "Sejak bertahun-tahun lalu, kami berupaya memperkuat kehadiran kami di Amerika dan Asia melalui tur musim panas kami (Audi), dan kini kami memperoleh kesempatan baru untuk mempererat hubungan dengan para penggemar kami di Afrika juga, memberi mereka kesempatan menyaksikan Bayern Munich dari dekat, serta menegaskan kehadiran internasional klub kami."

Kasper melanjutkan: "Kami juga akan berkontribusi dalam memperkuat posisi Bundesliga, dan kami sangat menantikan untuk ambil bagian dalam ajang luar biasa ini."



