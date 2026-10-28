Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP
Diterjemahkan oleh

Resmi: Bayern Munich Hadapi Raksasa Eropa di Afrika

Bayern Munich vs Magdeburg
Bayern Munich
Magdeburg
DFB-Pokal
Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Champions League
Ajax vs AZ Alkmaar
Ajax
AZ Alkmaar
Eredivisie
Jerman
Spanyol
Belanda
Kenya

Bayern Munich berupaya memperkuat basis pendukungnya

Bayern Munich mengumumkan pada Rabu hari ini bahwa mereka akan menjalani laga persahabatan di Afrika pada awal tahun depan, dalam rangka sebuah ajang sepak bola internasional yang bertujuan merayakan sepak bola di Benua Hitam.

Klub asal Bavaria itu akan bermain menghadapi Ajax Amsterdam dari Belanda di ibu kota Kenya, Nairobi, pada 5 Januari 2027, sebagai bagian dari perayaan peresmian stadion nasional yang baru.

Pertandingan akan digelar di Stadion Internasional "Raila Odinga" di kota olahraga Talanta, dalam rangka persiapan menjadi tuan rumah Piala Afrika 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Kenya, Uganda, dan Tanzania pada musim panas mendatang.

Baca Juga

Bournemouth Menantang: Kami Tidak Akan Menjual Penyerang Kami Meski Barcelona Menawar 100 Juta Euro

Barcelona Menolak Terlibat Perang Tawaran Finansial dengan Real Madrid dan Paris

Di sisi lain, Ruven Kasper, anggota dewan direksi Bayern Munich yang bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan, mengatakan: "Bayern Munich memiliki jutaan penggemar luar biasa di Afrika, dan kami merasakan keterikatan yang erat dengan mereka, karena benua ini memiliki gairah yang besar terhadap sepak bola."

Ia menambahkan: "Sejak bertahun-tahun lalu, kami berupaya memperkuat kehadiran kami di Amerika dan Asia melalui tur musim panas kami (Audi), dan kini kami memperoleh kesempatan baru untuk mempererat hubungan dengan para penggemar kami di Afrika juga, memberi mereka kesempatan menyaksikan Bayern Munich dari dekat, serta menegaskan kehadiran internasional klub kami."

Kasper melanjutkan: "Kami juga akan berkontribusi dalam memperkuat posisi Bundesliga, dan kami sangat menantikan untuk ambil bagian dalam ajang luar biasa ini."


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google