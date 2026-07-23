Arsenal secara resmi mengumumkan, pada hari Kamis ini, penandatanganan kontrak dengan winger internasional Yunani, Christos Tzolis, yang datang dari klub Belgia, Club Brugge, dengan kontrak jangka panjang, dalam rangka memperkuat skuad tim untuk persiapan musim baru.

Pemain berusia 24 tahun tersebut tiba di Stadion Emirates setelah pengalaman sukses bersama Club Brugge, yang selama itu ia menjalani 108 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 43 gol, serta memberikan 45 assist, hingga menjadi salah satu bintang paling menonjol di tim Belgia tersebut.

Tzolis bergabung dengan Arsenal untuk menggantikan kepergian winger kiri asal Belgia, Leandro Trossard, yang bergabung dengan klub Turki, Besiktas, selama periode transfer musim panas.

Menurut pernyataan Arsenal, Tzolis akan mengenakan jersey nomor 17 bersama sang juara Liga Primer Inggris, dan ia sudah bergabung dengan latihan tim untuk persiapan menyambut musim baru, sementara transfer ini masih menunggu penyelesaian prosedur administratif akhir.

Arsenal tidak mengumumkan detail transfer tersebut, namun surat kabar Inggris "The Sun" mengungkap bahwa pemain tersebut menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2031 dengan nilai 35 juta pound sterling.

Siapa Tzolis?

Tzolis memulai karier profesionalnya bersama PAOK Salonika, di mana ia menarik perhatian dengan mencetak 20 gol dalam 27 pertandingan bersama tim muda, sebelum dipromosikan ke tim utama pada 2020, dan setelahnya berkontribusi mengantar klub meraih gelar Piala Yunani pada 2021 setelah mencetak lima gol dalam empat pertandingan di ajang tersebut.

Ia kemudian pindah ke klub Inggris, Norwich City, dan segera meninggalkan jejaknya dengan mencetak dua gol dan menciptakan dua gol pada penampilan perdananya menghadapi Bournemouth di Piala Liga, sebelum menjalani dua kali masa peminjaman bersama klub Belanda, Twente, dan klub Jerman, Fortuna Dusseldorf, yang keduanya berkontribusi mengembangkan kualitasnya.

Pada musim panas 2024, Tzolis bergabung dengan Club Brugge, di mana ia mengukuhkan diri sebagai elemen utama tim, dan membawanya meraih gelar Piala Belgia pada 2025, sebelum berkontribusi meraih gelar Liga Belgia musim 2025-2026.

Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Belgia selama dua musim beruntun, setelah terus menampilkan performa istimewa baik di level domestik maupun Eropa.

Di level internasional, Tzolis mewakili berbagai tim kelompok usia Yunani, sebelum menjalani pertandingan pertamanya bersama timnas senior pada Oktober 2020, hingga koleksinya mencapai 34 pertandingan internasional sampai saat ini.

Berta Memuji Transfer Ini

Di sisi lain, direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, mengungkapkan kegembiraannya atas rampungnya transfer ini, seraya menegaskan bahwa Tzolis adalah pemain menyerang serbaguna, yang mahir bermain di sayap kiri dan di berbagai posisi lini depan, serta memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi dan keterampilan besar di ruang sempit.

Ia menambahkan bahwa pemain tersebut telah menyajikan angka-angka istimewa dalam hal mencetak dan menciptakan gol selama tiga musim terakhir, seraya menekankan bahwa ia akan meningkatkan kualitas teknis tim, serta menambahkan semangat dan mentalitas yang kuat ke dalam ruang ganti.