Resmi: Arsenal Perpanjang Kontrak Arteta

Arsenal mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih asal Spanyol mereka, Mikel Arteta, dengan kontrak jangka panjang, sehingga ia akan tetap berada di skuat Arsenal untuk periode lainnya hingga tahun 2030.

Arteta sebelumnya telah membawa Arsenal meraih gelar Premier League musim lalu untuk pertama kalinya sejak 2004, serta mencapai final Liga Champions Eropa, namun ia kalah lewat adu penalti dari Paris Saint-Germain.

Arsenal menyatakan dalam pernyataan melalui situs resmi mereka, pada hari Rabu ini: "Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Mikel Arteta telah menandatangani kontrak baru jangka panjang dengan Arsenal."

Pernyataan itu menambahkan: "Kesepakatan baru ini mencerminkan keyakinan bersama kami bahwa kemajuan yang telah kami capai dan keberhasilan musim lalu menjadi awal dari sebuah periode istimewa dalam sejarah kami."

Pertandingan berikutnya ARS Premier League 07.30 LEE

Pernyataan itu melanjutkan: "Mikel menjadi pelatih ketujuh kami yang meraih gelar musim lalu, di mana kami dinobatkan sebagai juara untuk ke-14 kalinya. Ini merupakan gelar Premier League keempat kami, dan yang pertama sejak 22 tahun silam."

Pernyataan itu menegaskan: "Bersama-sama, kami terus berfokus untuk membangun di atas keberhasilan ini, bersaing memperebutkan gelar-gelar besar dengan cara yang berkelanjutan, dan terus memperkuat ikatan yang mendalam antara klub dan para pendukung kami."

Kedua Co-Chairman, Stan dan Josh Kroenke, mengatakan: "Ini merupakan perjalanan yang luar biasa sejauh ini, dan kami sangat antusias dengan apa yang disimpan masa depan dalam hubungan istimewa ini. Musim lalu adalah momen bersejarah dalam sejarah Arsenal, momen di mana kami menciptakan kenangan yang akan abadi seumur hidup. Dan kami bertekad untuk menciptakan lebih banyak lagi di tahun-tahun mendatang."

Keduanya melanjutkan: "Kami memiliki ikatan khusus dengan Mikel. Kami sangat bangga dengan semua yang telah kami capai sejak kepulangannya ke klub pada tahun 2019."

Di sisi lain, Arteta mengatakan: "Merupakan kehormatan besar untuk mengikatkan masa depan saya dengan klub ini dan untuk terus bekerja bersama orang-orang luar biasa yang menginginkan yang terbaik bagi Arsenal. Klub ini unik, dengan karakternya yang khas dan perasaan yang diberikannya kepada Anda, dan saya merasa sangat bangga bahwa perjalanan kami bersama akan terus berlanjut."

Ia menambahkan: "Kami telah benar-benar membangun ikatan istimewa dan menciptakan kenangan yang akan abadi seumur hidup, dan yang benar-benar menggembirakan adalah ini baru permulaan dari apa yang bisa kami raih bersama. Saya sangat berterima kasih kepada Stan dan Josh atas kepercayaan dan dukungan mereka, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk memimpin klub ini selama fase istimewa dari sejarahnya yang membentang sepanjang 140 tahun ini."

Ia melanjutkan: "Ini adalah momen kebanggaan besar bagi saya dan keluarga saya. Saya merasakan cinta dan rasa hormat dari para pendukung kami yang luar biasa, dan mereka pun membalas cinta dan rasa hormat itu kepada saya."

Mikel ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019, dan Mikel telah memimpin dalam 361 pertandingan di semua ajang, dengan persentase kemenangannya mencapai 62,05%, yang merupakan persentase terbaik bagi pelatih penuh waktu mana pun dalam sejarah klub London tersebut.







