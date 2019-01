Setelah meneken kontrak baru Barcelona yang berlaku hingga musim panas 2021, Denis Suarez resmi dipinjamkan ke Arsenal.

Meski baru mendapatkan kesepakatan baru di Camp Nou, pemain berusia 25 ini melangkahkan kaki ke Emirates Stadium dengan opsi hijrah permanen pada musim panas mendatang.

Suarez dan Unai Emery pernah bekerja bersama di bawah panji Sevilla dan reuni di London nyaris batal namun pada akhirnya kesepakatan untuk semua kubu tercapai.

"Kami senang Denis Suarez bergabung ke Arsenal. Dia sudah lama kami kenal dan saya pernah bekerja bersamanya di Sevilla. Dia menghadirkan opsi di sejumlah posisi menyerang dan pasti bisa membantu tim."

Sois un grupo increíble! Gracias por tanto, hasta pronto. Sort y Força Barça Sempre ❤



You’re a group of amazing people! Thank you for everything, see you soon. Good luck and Força Barça ❤ pic.twitter.com/3n9BkBRv3S