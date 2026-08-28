"Krisis kondisi lapangan" masih membayangi sepakbola Prancis, menyusul keputusan memindahkan laga Paris Saint-Germain melawan Stade Rennes pada pekan pertama Liga Prancis untuk digelar di markas tim yang disebut terakhir.

Rennes menjelaskan bahwa mereka akan mencermati secara saksama keputusan Liga Sepakbola Profesional terkait laga leg kedua. Klub ibu kota sebelumnya telah mendapatkan persetujuan untuk memindahkan laga pertama mereka di kompetisi tersebut karena lapangan "Parc des Princes" tidak layak akibat gelombang panas, sehingga Rennes berhasil menjadi tuan rumah bagi sang juara Eropa hanya dalam waktu empat hari pada laga yang berakhir imbang (2-2) Minggu lalu, dengan syarat jadwal leg kedua tidak diubah. Rennes menegaskan bahwa gelombang panas melanda seluruh Prancis dan bahwa kerusakan lapangan stadion Paris disebabkan oleh kelalaian, serta menekankan penolakan mutlak mereka terhadap pemindahan laga pekan ke-23 yang dijadwalkan pada Maret 2027.

Meski Rennes bersikap tegas, komite kompetisi Liga secara resmi mengumumkan bahwa laga pekan ke-23 antara kedua tim akan digelar di stadion "Parc des Princes". Dalam pernyataan resminya disebutkan: "Terkait laga pekan pertama Liga Prancis antara Paris Saint-Germain dan Stade Rennes, yang lokasinya dipindahkan pada 19 Agustus, komite kompetisi memutuskan untuk menjatuhkan denda kepada Paris Saint-Germain sebesar 150 ribu euro sesuai dengan Pasal 501.4 dari regulasi kompetisi Liga yang berkaitan dengan kewajiban klub untuk menyiapkan lapangan dan menyediakan stadion pengganti. Adapun untuk laga pekan ke-23 antara Stade Rennes dan Paris Saint-Germain, diputuskan untuk memindahkan lokasinya agar digelar di stadion Parc des Princes."

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Keputusan tersebut memicu reaksi kemarahan di lingkungan Stade Rennes. Direktur teknik Franck Haise berkomentar singkat dengan nada sinis selama konferensi pers menjelang laga melawan Le Mans pada Minggu mendatang, dengan mengatakan: "Mungkin negara ini akan mengalami gelombang panas pada Maret nanti, dan saya serahkan tanggapan kepada klub." Respons dari manajemen pun tidak menunggu lama, karena klub mengeluarkan pernyataan melalui situs resminya yang menyatakan tekad mereka untuk tidak tinggal diam dan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.

Rennes menegaskan dalam pernyataan resminya: "Klub Stade Rennes telah mengetahui keputusan komite kompetisi untuk memindahkan laga Stade Rennes dan Paris Saint-Germain yang dijadwalkan pada pekan ke-23 Liga Prancis, sehingga digelar di stadion Parc des Princes. Sambil menunggu penerimaan keputusan lengkap beserta alasan-alasannya, klub Stade Rennes saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding kepada komite konsiliasi yang berada di bawah Komite Olimpiade dan Olahraga Nasional Prancis guna membela hak-haknya."