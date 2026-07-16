René van der Gijp berharap FIFA segera mengambil tindakan: 'Tak ada yang mau hal itu terjadi'

René van der Gijp dan Johan Derksen menganggap pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia sama sekali tidak perlu. Hal ini disampaikan oleh para pembawa acara Vandaag Inside beberapa hari sebelum pertandingan antara Prancis dan Inggris, yang tersingkir di babak semifinal.

Pertandingan perebutan tempat ketiga sama sekali tidak relevan, demikian penilaian Van der Gijp. “Tentu saja tidak. Sebenarnya, saat itu Mbappé berpikir saat berhadapan dengan kiper Spanyol di semifinal: kalau aku menendang kiper itu sampai mati, aku bisa langsung liburan. Tapi di detik-detik terakhir dia berpikir: aku tidak akan melakukannya. Lalu yang keluar malah tendangan yang setengah-setengah. Lagipula, tidak ada yang tertarik dengan pertandingan perebutan tempat ketiga itu.”

Derksen juga berpendapat bahwa FIFA harus menghapus pertandingan perebutan tempat ketiga. “FIFA tetap melakukannya. Tapi, tolong jangan mainkan pertandingan itu. Bagi para pendukung, itu tidak menyenangkan; menontonnya pun tidak menyenangkan. Tapi, mungkin saja itu tercantum lagi dalam kontrak siaran TV.”

Prancis dan Inggris akan saling berhadapan pada Sabtu di Miami, tempat tim Inggris sebelumnya bertanding melawan Norwegia di perempat final. Pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia ini akan dimulai pukul 23.00 waktu Belanda.

Tim Prancis asuhan Didier Deschamps, yang akan mengundurkan diri, tidak mampu menandingi Spanyol pada Selasa lalu. Prancis tidak pernah menemukan ritme permainan dan secara mengejutkan harus meninggalkan lapangan dengan kekalahan 0-2.

Inggris pada Rabu tampaknya sedang menuju final Piala Dunia pertama mereka sejak 1966. Namun, di fase akhir pertandingan sengit melawan Argentina, segalanya justru berantakan. Dipimpin oleh Lionel Messi yang tampil gemilang, juara dunia bertahan itu berhasil membalikkan keadaan dari ketinggalan 1-0 menjadi kemenangan 1-2 di Atlanta.

Pertandingan perebutan tempat ketiga telah digelar sejak tahun 1934. Pertandingan perebutan tempat ketiga ini memberikan pendapatan tambahan bagi FIFA dan kota tuan rumah. Di Kejuaraan Eropa, tidak pernah ada pertandingan perebutan tempat ketiga.