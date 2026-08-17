José Mourinho mendapati dirinya berhadapan dengan dilema terbesarnya sejak hari pertama, yakni mencari gelandang kreatif yang telah berulang kali ia minta namun belum juga datang hingga saat ini, sehingga memaksanya menemukan solusi dari dalam tim.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Rodri adalah pilihan ideal yang tampak dekat dengan Santiago Bernabeu, sebelum putra Madrid itu memutuskan menolak Real Madrid dan lebih memilih pindah ke Barcelona, sehingga membuat Mourinho kehilangan bagian yang sangat ia dambakan untuk membangun permainan.

Setelah gagalnya transfer Rodri, manajemen klub memberitahu pelatih asal Portugal itu bahwa tidak akan ada kesepakatan baru yang dilakukan tanpa kepergian salah satu pemain, seraya menegaskan bahwa tim memiliki kualitas yang cukup di lini tengah.

Menghadapi kenyataan ini, Mourinho mulai bereksperimen dengan formasi 4-2-3-1 dengan dua gelandang jangkar selama masa persiapan, di mana salah satu posisi tampak dicadangkan untuk Tchouaméni atau Camavinga, setelah ia mencoba Valverde sebagai jangkar bertahan menghadapi Schalke.

Posisi kedua tetap menjadi inti dilema, di mana Mourinho mencari pemain yang mampu membangun serangan dari belakang.

Meski telah mencoba Arda Güler, Bernardo Silva yang datang dari Manchester City tampil sebagai kandidat dengan peluang terbesar, setelah membuktikan kemampuannya dalam laga-laga persahabatan untuk menghubungkan lini pertahanan dan serangan serta berkontribusi secara defensif.

Peran pemain Portugal itu tidak terbatas hanya sebagai gelandang jangkar, tetapi ia juga tampil sebagai sayap kanan dan pengatur serangan, yang dengan fleksibilitasnya yang besar menjadikannya pilihan terdekat untuk mengisi posisi ini pada laga pembuka liga menghadapi Espanyol, kecuali terjadi kejutan pada hari-hari terakhir bursa transfer.