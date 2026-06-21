Renard mencatatkan awal terburuk bersama Tunisia dalam 66 tahun terakhir

Tim nasional Tunisia mengalami kekalahan telak dari Jepang dengan skor 4-0, pada Minggu pagi ini, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, di mana tim Asia tersebut menunjukkan keunggulan yang jelas.

Pertandingan ini juga mencatatkan rekor historis yang tidak diinginkan bagi pelatih asal Prancis dari tim El-Nisur al-Qartaj, Hervé Renard.

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Renard pun menjadi pelatih pertama yang mengalami kekalahan dengan selisih 4 gol dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih kepala timnas Tunisia, sejak pelatih Milan Krstić yang kalah dari Yugoslavia dengan skor (5-1) pada 3 Januari 1960.

Selain itu, pergantian staf pelatih selama turnamen ini terus mencatatkan hasil negatif secara historis di Piala Dunia, karena tidak ada pelatih baru yang mengambil alih kepemimpinan tim nasional setelah pergantian staf pelatih selama kompetisi, yang berhasil memenangkan pertandingan pertamanya.

Terdapat 5 kasus serupa hingga saat ini, yang berakhir dengan tiga hasil imbang dan dua kekalahan, menurut situs "stats foot" Prancis.

Dengan kekalahan telak mereka dari Jepang, “Elang Kartago” secara resmi tersingkir dari Piala Dunia 2026, sebelum menjalani pertandingan putaran ketiga fase grup melawan Belanda.



