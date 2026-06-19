Renard memperingatkan para pemain Tunisia: Menang besok atau pulang ke rumah

Pelatih asal Prancis, Hervé Renard, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Tunisia, menolak membicarakan skenario apa pun selain kemenangan dalam laga melawan Jepang yang dijadwalkan besok, Minggu, dalam putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Renard mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: “Jika kami tidak memikirkan kemenangan besok, lebih baik kami pulang saja sekarang,” sebuah pernyataan tegas yang mencerminkan besarnya tekanan yang dihadapi “Elang Kartago” setelah kekalahan pada pertandingan pembuka melawan Swedia.

Renard juga menyinggung kemungkinan melakukan perubahan pada susunan pemain inti, sambil menegaskan bahwa semua pemain dalam kondisi siaga penuh dan menanti kesempatan mereka, tanpa mengungkapkan identitas para pemain yang akan diturunkan.

Pelatih asal Prancis itu menolak membahas detail kemungkinan absennya beberapa pemain di barisan Samurai Biru, dengan alasan bahwa kekuatan sesungguhnya Jepang terletak pada kekompakan tim dan kesetaraan level para pemainnya.

Sementara itu, kapten tim nasional Elias Al-Sakhiri mengakui betapa sulitnya tugas yang akan dihadapi melawan tim Jepang yang dikenal dengan disiplin taktis dan semangat kebersamaan, namun ia menegaskan kesiapan rekan-rekannya untuk bertarung dengan sekuat tenaga, sambil menyoroti bahwa pertandingan Piala Dunia tetap terbuka untuk segala kemungkinan.

Al-Sakhiri tidak menghindar dari tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya pada pertandingan sebelumnya dan menyebabkan gol ketiga Swedia, sambil menegaskan bahwa ia hanya memiliki satu pilihan: menebus kesalahan tersebut pada pertandingan berikutnya alih-alih menghindar dari tanggung jawab.

Pertandingan hari Minggu ini menjadi kesempatan terakhir bagi Tunisia untuk menghidupkan kembali peluangnya lolos setelah kalah di babak pertama melawan Swedia (1-5).