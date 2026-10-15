Menurut laporan The Sun, Fabian Hürzeler dari Brighton & Hove Albion disebut-sebut sebagai kandidat utama pengganti Michael Carrick. Posisi Carrick kabarnya semakin terancam.

Memang, Carrick membawa Setan Merah kembali ke Liga Champions secara spektakuler setelah mengambil alih posisi Ruben Amorim musim lalu. Namun, ia kini mencatatkan awal musim terburuk United dalam lebih dari 40 tahun.

"Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sepenuhnya sesuai rencana, terkadang saya bisa memahami reaksi itu," kata Carrick setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan dalam duel dua tim yang tengah dilanda krisis melawan Tottenham akhir pekan lalu. "Tentu saja itu menyakitkan, bahkan sangat menyakitkan. Ini bukan pengalaman yang menyenangkan, tetapi terkadang kita harus melewatinya."

Setelah enam pertandingan, Setan Merah berada di peringkat ke-12 klasemen Premier League dengan hanya enam poin. Pada pertengahan pekan, mereka kemudian kalah 0-2 di markas Atletico Madrid dalam laga Liga Champions. Setelah kekalahan itu, Lisandro Martinez melontarkan kritik keras kepada pimpinan klub.

Mengapa para pemain Manchester United menyerang pimpinan klub sendiri?

"Itu benar-benar buruk," kata Martínez kepada Prime Video setelah pertandingan kelima tanpa kemenangan: "Saya harus benar-benar menahan diri, tetapi terkadang itu mencerminkan dengan tepat kondisi klub kami saat ini." Ia mengharapkan investasi yang lebih besar. "Seratus persen. Saya mengharapkan lebih dari direktur olahraga kami. Saya harus jujur: sebagai pemain, kami harus berbuat lebih banyak, tetapi penting juga untuk membangun skuad yang kuat agar siap menghadapi malam-malam seperti ini," tegas bek tersebut.

Direktur olahraga Jason Wilcox menginvestasikan lebih dari 170 juta euro untuk skuad pada musim panas lalu, tetapi sebagian besar dana itu dialokasikan ke lini tengah, bukan ke area bermasalah di lini serang dan sisi kiri pertahanan. "Kami menjalani musim yang fantastis tahun lalu. Sekarang kami mengharapkan lebih dari pimpinan klub, lebih banyak pemain agar tetap kompetitif. Sebab, banyak tim lain juga mendatangkan banyak pemain," kata Martínez.

Pemain asal Argentina itu juga menilai pemecatan Carrick tidak akan menyelesaikan masalah mendasar klub. "Anda tidak bisa terus-menerus mengganti pelatih, mengganti pelatih, mengganti pelatih," kata Martínez, lalu bertanya: "Bagaimana dengan bidang-bidang lain? Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak."

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Berapa yang harus dibayar Manchester United untuk Hürzeler?

Meski Martínez menyampaikan seruan tersebut, nama Hürzeler kini tampaknya beredar di Manchester, kendati menurut The Sun pimpinan klub masih menaruh kepercayaan kepada Carrick. Hürzeler juga harus melewati periode sulit bersama Brighton musim lalu, ketika ia bahkan dicemooh oleh pendukung timnya sendiri.

Pada akhirnya, Seagulls tetap berhasil lolos ke Conference League. Brighton juga mengawali musim baru dengan sangat baik, meraih empat kemenangan dari enam pertandingan. Selain itu, tim asuhan Hürzeler menyingkirkan Manchester United dari League Cup pada pertengahan September.

Jika Setan Merah benar-benar memecat Carrick dan mendekati Brighton untuk merekrut Hürzeler, ManUnited kemungkinan harus membayar kompensasi besar untuk pelatih berusia 33 tahun itu, itu pun jika ia bersedia pindah di tengah musim. Pasalnya, kontrak pria kelahiran Amerika Serikat tersebut berlaku hingga 2029.

Pemilik Brighton, Tony Bloom, mengatakan bulan lalu bahwa klubnya "siap menghadapi segala kemungkinan" jika ada tawaran untuk Hürzeler. "Ada banyak hal di dunia ini yang bisa dikhawatirkan, tetapi kehilangan pelatih kepala atau pemain bukan salah satunya. Tentu saja Anda benar-benar tidak menginginkannya, tetapi pelatih kepala datang dan pergi."

Pada musim panas lalu, Manchester City membayar 20 juta euro kepada FC Chelsea agar Enzo Maresca, yang dipecat pada Januari tetapi masih terikat kontrak, bisa menggantikan Pep Guardiola. Sementara itu, Brighton pernah melepas pelatih di tengah musim: pada September 2022, Seagulls membiarkan Graham Potter pindah ke Chelsea dengan kompensasi 17 juta euro. Potter kemudian dipecat setelah setengah tahun, dengan rata-rata 1,42 poin per pertandingan dalam 31 laga. Rekor biaya transfer untuk seorang pelatih, seperti diketahui, dipegang FC Bayern, yang pernah membayar 25 juta euro kepada RB Leipzig untuk mendapatkan jasa Julian Nagelsmann.

Selain Hürzeler, Antonio Conte belakangan juga disebut-sebut sebagai kandidat pelatih Manchester United. Menurut Sun, pelatih asal Italia itu akan "sangat senang" kembali ke Premier League. Conte menangani Chelsea dari 2016 hingga 2018 dan membawa The Blues menjuarai liga pada 2017 serta FA Cup pada 2018. Berbeda dengan Hürzeler, Conte saat ini tidak terikat dengan klub mana pun sehingga bisa direkrut tanpa biaya kompensasi.

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