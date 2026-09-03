Arsenal dan Al-Hilal telah menuntaskan transfer Gabriel Martinelli. Pemain Brasil itu pindah ke Arab Saudi dengan nilai 70 juta euro dan dengan demikian memecahkan rekor penjualan termahal Arsenal.

Martinelli (25) direkrut sebagai talenta muda dari klub Brasil, Ituano, pada 2019 dan pada akhirnya mencatatkan 278 penampilan untuk Arsenal. Winger kiri itu menyumbang 62 gol dan 36 assist.

Pada musim lalu yang berakhir dengan gelar Premier League, menjadi jelas bahwa Martinelli sama sekali tidak pasti akan tempatnya. Penyerang itu hanya menjadi starter dalam sebelas pertandingan liga dan setelah kedatangan Christos Tzolis pada musim panas ini, prospeknya untuk mendapatkan menit bermain kian memburuk.

Arsenal bersedia melepasnya, tetapi hanya dengan harga tertinggi. Dengan biaya transfer 70 juta euro plus persentase penjualan kembali, The Gunners akhirnya mencapai kesepakatan dengan Al-Hilal, tempat Martinelli menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030.

Rekor penjualan Arsenal pun hancur lebur. Hingga Kamis, rekor itu masih dipegang Alex Oxlade-Chamberlain, yang pada 2017 pindah ke Liverpool dengan nilai 38 juta euro.

Al-Hilal sebelumnya sudah mendatangkan dua penyerang tajam, yakni Ollie Watkins (58 juta, Aston Villa) dan Crysencio Summerville (64 juta, West Ham United). Summerville, seperti Martinelli, adalah winger kiri, tetapi seperti yang ia tunjukkan di Piala Dunia, ia juga bisa bermain di sisi kanan.

Sejauh ini, Al-Hilal telah meraup sedikit lebih dari 21 juta euro dari transfer pemain keluar. Ajax bertanggung jawab atas 20 dari 21 juta euro itu melalui kedatangan Marcos Leonardo. Sisanya didapat dari Mohammed Al-Qahtani, yang pindah ke Al-Qadsiah dengan nilai 935.000 euro.