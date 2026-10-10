Bintang Maroko Achraf Hakimi mencatatkan angka bersejarah setelah tampil sebagai starter melawan Le Mans, hari Sabtu ini, dalam laga pekan keenam Liga Prancis.

Hakimi menjadi bek asing dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah klub Paris tersebut di pertandingan resmi, melampaui mantan pemain tim itu, Maxwell asal Brasil.









Menurut data akun Stats du Foot melalui platform X, penampilan resmi Hakimi bersama Paris Saint-Germain malam ini mencapai 215 pertandingan, sehingga memecahkan rekor yang tercatat atas nama Maxwell, yang menjalani 214 pertandingan resmi bersama klub Paris tersebut.









Paris Saint-Germain menempati peringkat keenam di klasemen Liga Prancis dengan 8 poin, yang dikumpulkan dari dua kemenangan dan satu hasil imbang, sementara menderita satu kekalahan.

Sepanjang perjalanannya bersama Paris Saint-Germain yang dimulai pada musim panas tahun 2021, ketika ia pindah ke tim Prancis itu dari Inter Milan, Achraf Hakimi mencetak 28 gol serta menyumbang 44 assist, menurut data situs Transfermarkt.