Rekor Al-Hilal Menarik Perhatian Al-Nasr dalam Laga Melawan Al-Najma

Klub Al-Nasr bermimpi menyamai rekor tetangga sekaligus rival abadinya, Al-Hilal, saat menghadapi lawannya Al-Najma di Liga Roshen Saudi.

Al-Nassr akan menjamu Al-Najma hari ini, Jumat, di Stadion Al-Awal Park, dalam pertandingan pekan ke-27 Liga Roshen.

Surat kabar "Okaz" dari Arab Saudi mengungkap rekor luar biasa di musim ini, yang menanti Al-Nassr jika berhasil mengalahkan Al-Najma.

Kemenangan ini, jika terwujud, akan menjadi kemenangan ke-13 berturut-turut bagi Al-Nassr di musim ini di Liga Roshen, setelah sebelumnya menang dalam 12 pertandingan terakhir di kompetisi tersebut, tepatnya sejak kekalahan 1-3 dari Al-Hilal pada putaran ke-15, 12 Januari lalu.

Setelah itu, "Al-Alamy" mengalahkan Al-Shabab (3-2), Damak (2-1), Al-Taawoun (1-0), Al-Kholoud (3-0), Al-Riyadh (1-0), Al-Ittihad (2-0), Al-Fateh (2-0), Al-Hazm (4-0), Al-Najma (5-0), Al-Fayha (3-1), Neom (1-0), dan Al-Khaleej (5-0).

Jika Al-Nassr berhasil meraih kemenangan ke-13 berturut-turut, mereka akan menyamai rekor musim ini yang dipegang oleh rival abadi mereka, Al-Hilal, yang mencapainya antara putaran keempat dan ketujuh belas.

Sejak imbang 3-3 dengan Al-Ahli pada putaran ketiga, Al-Hilal telah mengalahkan klub-klub Al-Akhdoud (3-1), Al-Ittifaq (5-0), Al-Ittihad (2-0), Al-Shabab (1-0), Al-Najma (4-2), Al-Fateh (2-1), Al-Khaleej (3-2), Al-Khaloud (3-1), Damak (2-0), Al-Hazm (3-0), Al-Nassr (3-1), Neom (2-1), dan Al-Fayha (4-1).

Rangkaian kemenangan tersebut baru terhenti pada 25 Januari lalu, ketika Al-Hilal bermain imbang 1-1 dengan Al-Riyadh, pada putaran ke-18 Liga Roshen, yang memberi Al-Nasr kesempatan untuk menyamakan kedudukan melawan Al-Najma.