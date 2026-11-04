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Real Sociedad vs. Lyon: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 Reale Arena

Pertandingan antara Real Sociedad dan Lyon dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Real Sociedad vs. Lyon hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan streaming?

Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung. Pilihan siaran yang tersedia tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Real Sociedad dan Lyon?

Real Sociedad mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Penampilan teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Athletic Bilbao di La Liga. Sebelumnya, tim ini meraih kemenangan telak 6-0 atas Lilleström di Liga Europa, serta kemenangan tandang atas Malaga (5-2) dan Levante (2-1). Secara keseluruhan, Real Sociedad mencetak 15 gol dan kebobolan 10 kali dalam lima laga tersebut.

Lyon mencatat tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Terakhir, tim ini menang 2-0 atas Angers di Ligue 1. Hasil positif lainnya adalah kemenangan 3-2 atas Crystal Palace dan 2-1 atas Nizza. Kekalahan dari Paris Saint-Germain (0-2) dan Hoffenheim (0-3) di Liga Europa mencoreng catatan tersebut. Dalam periode ini, Lyon mencetak delapan gol dan kebobolan delapan kali.

Real Sociedad vs. Lyon: Susunan pemain

Real Sociedad vs. Lyon: Performa

Real Sociedad vs. Lyon: Rekor pertemuan

Real Sociedad vs. Lyon: Klasemen