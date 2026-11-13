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Persaingan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 tidak lagi sekadar perlombaan antar stadion dan fasilitas olahraga, melainkan telah berubah menjadi pertempuran pengaruh dan pesan-pesan langsung antara tiga pihak penyelenggara turnamen, yaitu Spanyol, Portugal, dan Maroko. Di tengah pertarungan ini, Real Madrid memutuskan untuk mengangkat suaranya di hadapan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dengan sebuah pesan yang sarat kepercayaan diri dan tantangan: "Anda bisa membangun stadion emas, tapi yang terpenting adalah Anda tahu bagaimana mengelola acara, dan kami yang terbaik."

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Menurut surat kabar Spanyol "AS", pesan ini disampaikan saat delegasi FIFA mengunjungi Stadion Santiago Bernabeu, dalam rangkaian tur untuk menilai kota dan stadion yang menjadi kandidat tuan rumah pertandingan Piala Dunia 2030, yang digelar oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko. Meski keputusan akhir mengenai pembagian pertandingan dan lokasi penyelenggaraan final tidak akan ditentukan sebelum tahun 2027, Real Madrid ingin menaruh kartunya lebih awal di atas meja, menegaskan bahwa memiliki stadion saja tidak cukup, dan bahwa pengalaman organisasi merupakan faktor penentu.

Ucapan para perwakilan klub kerajaan itu bukan sekadar pamer potensi luar biasa yang dimiliki Bernabeu, melainkan membawa pesan yang jelas mengenai kelayakan Madrid untuk menjadi tuan rumah pertandingan terpenting dalam turnamen tersebut. Salah seorang pejabat, yang memiliki pengalaman selama hampir dua dekade dalam menyelenggarakan pertandingan dan acara di dalam stadion, menegaskan bahwa keunggulan tidak diukur hanya dari keindahan fasilitas, melainkan dari kemampuan mengelola acara-acara besar secara efisien dan lancar.

Pejabat itu mengatakan, dalam pembicaraannya di hadapan delegasi FIFA: "Anda bisa membangun stadion emas, tetapi Anda harus tahu cara mengelola acara. Anda membutuhkan tim yang membuat segalanya berjalan lancar, dan kamilah yang terbaik." Ini adalah kata-kata yang merangkum sikap Real Madrid, yang bersandar pada rekam jejak panjang dalam menyelenggarakan pertandingan besar dan acara internasional, yang terbaru di antaranya adalah menjadi tuan rumah salah satu pertandingan liga sepak bola Amerika pekan lalu.

Para utusan FIFA tidak meninggalkan ibu kota Spanyol itu tanpa menyadari besarnya kepercayaan diri yang ditunjukkan Real Madrid dalam menangani berkas tuan rumah final. Klub itu menilai bahwa pengalaman organisasinya, di samping potensi luar biasa Bernabeu setelah pengembangannya, memberinya keunggulan yang jelas atas para pesaing, sebuah sudut pandang yang sebelumnya telah disampaikan Florentino Perez kepada Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.

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Federasi Spanyol Teguh Memperjuangkan Final

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Real Madrid bukan satu-satunya pihak yang memanfaatkan kunjungan delegasi FIFA untuk menegaskan sikapnya; Federasi Sepak Bola Spanyol juga bergerak secara langsung, dipimpin presidennya Rafael Louzan, yang berupaya menyampaikan pesan negaranya mengenai pembagian pertandingan turnamen, dengan fokus khusus pada pertandingan final yang dijadwalkan pada 21 Juli 2030.

Dalam jamuan makan malam yang mempertemukannya dengan para pejabat Federasi Internasional, Louzan memaparkan sikap Federasi Spanyol dengan jelas, menegaskan bahwa penyelenggaraan final di tanah Spanyol merupakan pilihan yang diperjuangkan negaranya. Ia juga tampak tegas dalam membela kelayakan Spanyol, menilai bahwa menjadi tuan rumah pertandingan penutup harus menjadi kelanjutan alami dari perannya dalam menyelenggarakan turnamen, terlebih karena Spanyol akan menggelar jumlah pertandingan terbanyak.

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Meski persaingan berlangsung sengit, hal itu tidak sampai pada ancaman penarikan Spanyol dari penyelenggaraan, menurut laporan "Marca", karena skenario ini tampaknya tidak diajukan secara serius di kalangan yang terkait dengan berkas tersebut. Namun pesan-pesan politik dan olahraga menjadi lebih jelas, mengingat Spanyol menyadari bahwa Maroko merupakan pesaing nyata dalam menjadi tuan rumah final, dan bukan sekadar mitra dalam penyelenggaraan.

Sanchez Masuk ke Medan Pertempuran

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Di tingkat politik, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez turut masuk ke dalam perdebatan, membela berkas bersama tersebut, dan menegaskan bahwa Spanyol akan tetap menjadi pemilik porsi terbesar dari pertandingan Piala Dunia 2030. Sanchez mengenang kembali momen penobatan timnas Spanyol sebagai juara Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, menggambarkan pemandangan negaranya menerima piala dari Presiden Amerika Donald Trump sebagai "euforia politik yang sesungguhnya".

Sanchez menjelaskan bahwa gagasan menjadi tuan rumah turnamen itu pada dasarnya berasal dari Spanyol dan Portugal, sebelum bergabungnya Maroko ke dalam proyek tersebut, seraya menuturkan bahwa Eropa telah menantikan penyelenggaraan turnamen tersebut, dan bahwa penambahan Maroko datang dalam rangka memperkuat kerja sama antara ketiga negara. Ia menegaskan bahwa negaranya akan menjadi tuan rumah pertandingan dalam jumlah terbanyak, dalam upaya menenangkan publik Spanyol di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kemungkinan pemindahan final ke tanah Maroko.

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Perdana Menteri itu tidak menyembunyikan ambisinya agar timnas Spanyol dinobatkan sebagai juara di tanahnya sendiri pada tahun 2030, mengenang kemenangan-kemenangan negaranya sebelumnya, sebelum menutup pembicaraannya dengan berkata: "Kami menang di Afrika Selatan, dan kami menang di New York, dan sekarang tiba giliran kami untuk menang di Spanyol pada tahun 2030, bukankah begitu?" Di antara pesan-pesan Real Madrid, gerakan Federasi Spanyol, dan pernyataan Sanchez, tampaknya Madrid memang telah memulai pertempurannya demi final, tetapi kata terakhir akan tetap berada di tangan FIFA.