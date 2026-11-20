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Real Madrid tampaknya bersiap memperbaiki salah satu keputusan di bursa transfer yang mungkin disesali Florentino Perez, setelah pemain asal Argentina Nico Paz menjelma menjadi salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Eropa berkat penampilan gemilangnya bersama klub Italia Como dan tim nasional negaranya. Di saat klub-klub besar berlomba mendapatkan jasanya, El Real memegang kartu penentu yang bisa memberinya keunggulan dalam perebutan untuk memulangkan bintang lamanya itu, yakni opsi pembelian kembali senilai 80 juta euro.

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Menurut laporan Radio COPE, Real Madrid akan mengaktifkan klausul pembelian kembali Nico Paz, yang hijrah ke Como pada musim panas 2024, setelah klub Spanyol itu mempertahankan haknya untuk memulangkan sang pemain dalam periode yang ditetapkan dalam kesepakatan kedua pihak.

Keinginan Real Madrid untuk memulangkan gelandang Argentina tersebut tampaknya berkaitan dengan perkembangan pesat yang ia tunjukkan selama berkiprah di Liga Italia. Ia sukses mencuri perhatian di bawah arahan pelatih Cesc Fabregas, sekaligus menempatkan dirinya di antara nama-nama menjanjikan di skuad tim nasional Argentina.

Menurut harian Spanyol Mundo Deportivo, yang mengutip program Deportes COPE di Radio COPE, Florentino Perez ingin membawa Nico Paz yang kini berusia 22 tahun kembali ke Santiago Bernabeu demi memperkuat lini tengah Real Madrid dengan talenta muda berpotensi besar.

Nilai pasar sang pemain diperkirakan telah mencapai sekitar 120 juta euro, sehingga opsi pembelian kembali senilai 80 juta euro menjadi peluang investasi penting bagi El Real, terutama di tengah meningkatnya minat klub-klub besar Eropa terhadap jasanya.

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Ini bukan pertama kalinya Real Madrid berupaya memulangkan mantan pemainnya tersebut. Pada musim panas lalu, klub sudah bergerak untuk membawanya kembali, tetapi sang pemain memilih bertahan di Como satu musim lagi demi terus berkembang dan mendapatkan menit bermain lebih banyak.

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Namun, situasi saat ini menunjukkan sikap klub Spanyol itu soal masa depan sang pemain kian jelas, di tengah laporan yang menyebut manajemen Como telah diberi tahu mengenai keinginan untuk memulangkannya.

Como Pertahankan Bintangnya, Real Madrid Pegang Keputusan Akhir

Di sisi lain, direktur olahraga Como, Carlo Alberto Ludi, sebelumnya menegaskan bahwa Nico Paz masih 100 persen pemain timnya, meski ia mengakui adanya klausul yang memberi Real Madrid hak untuk membelinya kembali di masa depan.

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Ludi tidak menyembunyikan kekesalannya atas spekulasi berulang mengenai masa depan para pemainnya. Ia menjelaskan bahwa nama Real Madrid terus dikaitkan dengan kemungkinan memulangkan talenta-talenta yang pindah dari klub tersebut ke klub lain.

"Saya menempatkan diri di posisi para pendukung Como. Setiap November dan Maret, entah karena spekulasi media atau alasan lain, muncul laporan yang memastikan Real Madrid akan memulangkan semua pemain. Tahun ini mereka membicarakan Jacobo Ramon, dan dalam dua musim ke depan mereka akan membicarakan Nico Paz," kata direktur olahraga Como itu.

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Ia menambahkan sambil menjelaskan sifat kesepakatan dengan El Real: "Faktanya, kami membuat transaksi yang luar biasa pada musim panas lalu. Nico Paz 100 persen pemain Como. Namun, Real Madrid memiliki hak untuk membelinya kembali hingga tenggat tertentu dan dalam jendela transfer, dan itu hal yang sangat wajar dalam kontrak semacam ini."

Ludi menegaskan bahwa kembalinya sang pemain ke Real Madrid, jika memang terjadi, tidak akan mengurangi keberhasilan Como bersamanya. Justru, hal itu akan menjadi imbalan atas kerja yang telah dilakukan klub untuk mengembangkannya.

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"Kalaupun itu terjadi, itu akan menjadi penjualan yang menghargai kerja kami dan memberikan keuntungan besar bagi klub. Kami akan tahu cara mengelola situasinya sepanjang musim, seperti yang selalu kami lakukan, berkat hubungan luar biasa yang kami jalin dengan Madrid. Untuk saat ini, kami harus menikmati sang pemain, karena ia benar-benar talenta yang luar biasa," jelasnya.

Minat terhadap Nico Paz tidak hanya datang dari Real Madrid. Chelsea, Manchester United, dan Arsenal juga memantau perkembangannya, yang menandakan persaingan ketat untuk mendapatkan jasanya. Namun, opsi pembelian kembali yang dimiliki El Real memberinya keunggulan jelas dan menempatkan masa depan talenta Argentina itu di tangan Florentino Perez, yang pada musim panas mendatang bisa mendapatkan kesempatan untuk memulangkan salah satu talenta terbaik yang pernah meninggalkan Santiago Bernabeu.