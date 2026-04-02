Pemain internasional Argentina Enzo Fernández, gelandang Chelsea, berupaya bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang, menurut laporan media.

Di sisi lain, Los Blancos berupaya merekrut gelandang pengatur serangan yang mampu mengendalikan lini tengah, namun mereka menghadapi kendala berupa harga transfer yang tinggi, yang kemungkinan akan diminta oleh Chelsea.

Dalam hal ini, "Radio Marca" Spanyol menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut dapat dibiayai melalui penjualan pemain, seperti pemain Prancis Eduardo Camavinga, yang belum memenuhi ekspektasi di bawah asuhan pelatih Real Madrid saat ini, Alvaro Arbeloa.

Sumber yang sama menambahkan bahwa kegagalan tim London lolos ke Liga Champions - jika terjadi - akan menjadi faktor pendorong dalam penyelesaian kesepakatan ini, terutama dengan semakin banyaknya laporan yang menegaskan keinginan Fernandéz untuk meninggalkan "The Blues" dan bergabung dengan skuad "Los Blancos".

Pemain internasional Argentina tersebut baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di ibu kota Spanyol, Madrid, serta mengagumi kualitas duo gelandang Real Madrid sebelumnya, Toni Kroos dan Luka Modrić, yang semakin memperkuat spekulasi mengenai masa depannya.