Real Madrid dan klub-klub raksasa Eropa menanti perkembangan kasus Manchester City, di tengah belum adanya kepastian mengenai sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada klub tersebut setelah dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan dari total 115 dakwaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran keuangan selama periode 2009 hingga 2018.

Sanksi belum ditentukan hingga saat ini, sementara Manchester City bersiap untuk mengajukan banding, sehingga masa depan sejumlah pemainnya menjadi sorotan di bursa transfer.

Menurut majalah "The Athletic", potensi sanksi berkisar antara denda dan pengurangan poin, hingga dalam skenario paling berat sanksi yang dapat memengaruhi keberlanjutan klub di Liga Primer Inggris.

Jika proyek Manchester City menerima sanksi berat, maka dapat muncul dampak olahraga dan ekonomi pada susunan pemainnya, dan inilah yang dicermati klub-klub besar di Eropa, dengan Real Madrid di garis terdepan, yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan sejumlah pemain klub Inggris tersebut.

Haaland di puncak sorotan

Erling Haaland menempati urutan teratas dari nama-nama yang menarik perhatian Real Madrid, setelah klub Spanyol itu sebelumnya berupaya mendatangkannya sebelum kepindahannya ke Manchester City pada 2022.

Meski demikian, kepergian penyerang asal Norwegia itu tampaknya tidak menjadi opsi saat ini, mengingat ia terikat kontrak jangka panjang dengan Manchester City hingga 2034, tanpa klausul keluar seandainya klub terdegradasi.

Selain itu, kepindahan Haaland ke Real Madrid akan menjadi rumit di tengah keberadaan Kylian Mbappe, di samping Vinicius Junior dan sejumlah elemen serangan lainnya, sehingga kemungkinan terjadinya transfer ini terkait dengan beberapa faktor.

Cherki dan Gvardiol dalam radar

Mencuat pula nama Rayan Cherki, yang termasuk dalam daftar incaran Real Madrid sebelum kepindahannya ke Manchester City, di mana ia dipandang sebagai salah satu talenta menonjol di sepak bola Eropa.

Adapun Josko Gvardiol, ia telah memperpanjang kontraknya dengan Manchester City musim panas ini hingga tahun 2031, sehingga kepergiannya seandainya klub menerima sanksi berat menjadi hal yang belum pasti, meski namanya dikaitkan dengan minat klub-klub besar.

3 transfer yang disambar Manchester City

Keterkaitan Real Madrid dengan kasus Manchester City semakin bertambah mengingat 3 pemain yang termasuk dalam daftar incaran klub Spanyol tersebut sebelum kepindahan mereka ke klub Inggris itu musim panas ini, yakni Ayoub Bouaddi, Elliot Anderson, dan Enzo Fernandez.

Meski demikian, sanksi itu, sekalipun berat, tidak secara otomatis berarti kepergian para bintang Manchester City, terutama karena klub belum menerima sanksi final, dan proses serta banding dapat berlangsung untuk waktu yang lama.

Karena itu, masa depan para pemain ini tetap bergantung pada apa yang akan dihasilkan kasus tersebut dan sanksi final, bukan sekadar keluarnya keputusan pernyataan bersalah.