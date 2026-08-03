Pemain asal Brasil, Vinicius Junior, kembali memperkuat Real Madrid pada hari Senin ini, setelah keikutsertaannya bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026 berakhir, sebagai persiapan memulai latihan untuk musim baru, di tengah polemik yang terus berlanjut mengenai masa depannya bersama Los Blancos.

Real Madrid mengumumkan dalam pernyataan medismelalui situs resminya bahwa Vinicius Junior bergabung kembali dengan skuad tim usai berpartisipasi di Piala Dunia, di mana ia pergi pagi ini ke rumah sakit "Blua Sanitas Valdebebas" untuk menjalani pemeriksaan medis, sebelum menyelesaikan sesi latihan pertamanya sebagai persiapan menghadapi musim baru 2026/27.

Kembalinya pemain sayap asal Brasil itu ke latihan Real Madrid terjadi di tengah situasi penuh penantian mengenai masa depannya, setelah namanya belakangan ini dikaitkan dengan kemungkinan hengkang ke Arsenal, yang memantau situasi pemain dan berupaya menjajaki kemungkinan untuk merekrutnya, serta menghubunginya melalui pelatih Mikel Arteta.

Real Madrid berpegang teguh untuk mempertahankan jasa Vinicius, sementara berkas perpanjangan kontrak sang pemain masih menjadi perhatian besar, yang menjadikan masa depannya sebagai salah satu isu paling menonjol yang terus dipantau selama bursa transfer musim panas.

Vinicius sempat tampil dengan penampilan baru saat kembali ke Real Madrid, setelah selama masa liburannya menjalani operasi kosmetik pada wajah, sehingga ia mencuri perhatian dengan penampilan barunya bersamaan dengan kepulangannya ke Los Blancos.

Setelah lulus dari pemeriksaan medis dan memulai latihannya bersama tim, para pendukung Real Madrid menanti apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang, terutama dengan berlanjutnya polemik mengenai masa depan salah satu bintang paling menonjol di tim dan kemungkinan ia bertahan di "Santiago Bernabeu" atau pindah ke Arsenal.

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