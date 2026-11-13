Bagikan Ikuti GOAL di Google

Persaingan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 tak lagi sekadar perlombaan antara stadion dan fasilitas olahraga, melainkan telah berubah menjadi pertarungan pengaruh dan pesan langsung di antara tiga pihak penyelenggara turnamen, yaitu Spanyol, Portugal, dan Maroko. Dan di jantung perseteruan ini, Real Madrid memutuskan untuk melantangkan suaranya di hadapan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dengan pesan yang sarat kepercayaan diri dan tantangan: "Anda bisa membangun stadion emas, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda tahu cara mengelola acara, dan kamilah yang terbaik."

Iklan

Menurut surat kabar "Marca" Spanyol, pesan ini disampaikan saat kunjungan delegasi FIFA ke Stadion Santiago Bernabeu, dalam rangkaian tur untuk mengevaluasi kota-kota dan stadion yang menjadi kandidat tuan rumah pertandingan Piala Dunia 2030, yang diselenggarakan oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko. Meskipun keputusan akhir mengenai pembagian pertandingan dan lokasi penyelenggaraan final tidak akan diputuskan sebelum tahun 2027, Real Madrid ingin menaruh kartunya di atas meja lebih awal, dengan menegaskan bahwa memiliki stadion saja tidaklah cukup, dan bahwa pengalaman organisasi merupakan faktor penentu.

Kata-kata para perwakilan Los Blancos bukan sekadar pamer potensi luar biasa yang dimiliki Bernabeu, melainkan membawa pesan jelas mengenai hak Madrid untuk menjadi tuan rumah pertandingan terpenting dalam turnamen tersebut. Salah seorang pejabat, yang memiliki pengalaman selama hampir dua dekade dalam menyelenggarakan pertandingan dan acara di dalam stadion, menekankan bahwa keunggulan tidak diukur hanya dari keindahan fasilitas, melainkan dari kemampuan mengelola acara-acara besar secara efisien dan lancar.

Pejabat tersebut mengatakan, dalam pembicaraannya di hadapan delegasi FIFA: "Anda bisa membangun stadion emas, tetapi Anda harus tahu cara mengelola acara. Anda membutuhkan tim yang membuat segalanya berjalan lancar, dan kami adalah yang terbaik." Kata-kata tersebut meringkas sikap Real Madrid, yang berpijak pada rekam jejak panjang dalam menyelenggarakan pertandingan besar dan acara-acara internasional, yang terbaru adalah menjadi tuan rumah salah satu pertandingan liga sepak bola Amerika pekan lalu.

Para utusan FIFA pun tidak meninggalkan ibu kota Spanyol tanpa menyadari besarnya kepercayaan diri Real Madrid dalam menangani berkas penyelenggaraan final. Klub tersebut menilai bahwa pengalaman organisasinya, di samping potensi luar biasa Bernabeu setelah direnovasi, memberinya keunggulan yang jelas atas para pesaing, dan ini merupakan sudut pandang yang sebelumnya telah disampaikan Florentino Perez kepada Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Iklan Iklan

Federasi Spanyol Bersikukuh pada Final

Topik Terkait

Real Madrid bukanlah satu-satunya pihak yang memanfaatkan kunjungan delegasi FIFA untuk menegaskan sikapnya; sebab Federasi Sepak Bola Spanyol juga bergerak secara langsung, di bawah pimpinan presidennya Rafael Louzan, yang berupaya menyampaikan pesan negaranya mengenai pembagian pertandingan turnamen, dengan fokus khusus pada pertandingan final yang dijadwalkan pada 21 Juli 2030.

Dalam sebuah jamuan makan malam yang mempertemukannya dengan para pejabat Federasi Internasional, Louzan memaparkan sikap Federasi Spanyol dengan jelas, menegaskan bahwa penyelenggaraan final di tanah Spanyol merupakan pilihan yang dipertahankan negaranya. Ia juga tampak tegas dalam membela hak Spanyol, dengan menilai bahwa menjadi tuan rumah pertandingan penutup seharusnya merupakan kelanjutan alami dari perannya dalam menyelenggarakan turnamen, terlebih karena negara itu akan menampung jumlah pertandingan terbanyak.

Iklan

Meskipun persaingan berlangsung sengit, perkara tersebut tidak sampai pada ancaman penarikan Spanyol dari penyelenggaraan, menurut yang diberitakan "Marca", sebab skenario ini tampaknya tidak diajukan secara serius di kalangan yang berkepentingan dengan berkas tersebut. Namun, pesan-pesan politik dan olahraga menjadi semakin jelas, di tengah kesadaran pihak Spanyol bahwa Maroko merupakan pesaing nyata dalam menjadi tuan rumah final, dan bukan sekadar mitra dalam penyelenggaraan.

Sanchez Terjun ke Garis Pertempuran

Iklan

Di tingkat politik, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez terjun ke dalam perdebatan, membela berkas bersama, dan menegaskan bahwa Spanyol akan tetap memegang porsi terbesar dari pertandingan Piala Dunia 2030. Sanchez mengenang kembali momen Timnas Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, dan menggambarkan pemandangan negaranya menerima trofi dari Presiden Amerika Donald Trump sebagai "euforia politik yang sesungguhnya".

Sanchez menjelaskan bahwa gagasan menjadi tuan rumah turnamen pada dasarnya berawal dari Spanyol dan Portugal, sebelum bergabungnya Maroko ke dalam proyek tersebut, seraya menyatakan bahwa Eropa tengah menanti untuk menjadi tuan rumah turnamen, dan bahwa penambahan Maroko hadir dalam kerangka memperkuat kerja sama antara ketiga negara. Ia menegaskan bahwa negaranya akan menjadi tuan rumah jumlah pertandingan terbanyak, dalam upaya menenangkan para pendukung Spanyol di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kemungkinan pemindahan final ke tanah Maroko.

Iklan

Perdana Menteri tidak menyembunyikan ambisinya agar Timnas Spanyol dinobatkan sebagai juara di negerinya sendiri pada tahun 2030, dengan mengenang kemenangan-kemenangan negaranya sebelumnya, sebelum menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Kita telah menang di Afrika Selatan, dan kita telah menang di New York, dan sekarang tiba giliran kita untuk menang di Spanyol pada tahun 2030, bukankah begitu?". Di antara pesan-pesan Real Madrid, manuver Federasi Spanyol, dan pernyataan-pernyataan Sanchez, tampaknya Madrid telah benar-benar memulai pertempurannya demi final, tetapi kata akhir akan tetap berada di tangan FIFA.