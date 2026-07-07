Real Madrid memulai rencana "pasca-Courtois"... dan Lunin tidak termasuk dalam daftar kandidat

Meskipun Thibaut Courtois masih menjadi kiper utama yang tak terbantahkan di Santiago Bernabéu, Real Madrid telah mulai merencanakan masa depan setelah sang kiper raksasa asal Belgia itu, karena manajemen menyadari bahwa waktu tidak akan menunggu siapa pun.

Kontrak Courtois (34 tahun) berlaku hingga musim panas 2027 setelah perpanjangan yang ditandatanganinya tahun ini. Meskipun kiper Belgia tersebut secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tetap bersama "Los Blancos" setelah tanggal tersebut, klub bergerak dengan tenang dan tanpa terburu-buru untuk memastikan adanya penerus yang layak mewarisi warisan salah satu kiper terbaik di dunia.

Menurut media Spanyol “Mundo Deportivo”, kejutan datang dari kiper Ukraina Andriy Lunin, 27 tahun, tidak termasuk dalam daftar calon pengganti Courtois meskipun ia berada di tim. Sumber internal klub menegaskan bahwa jajaran teknis tidak memandangnya sebagai pengganti strategis jangka panjang, terutama dengan tetap berlanjutnya kepemimpinan José Mourinho di puncak staf teknis dan keputusannya untuk mempertahankan Courtois sebagai pilihan utama yang tak terbantahkan.

Beberapa nama mulai beredar di koridor “Valdebebas”, dan nama kiper asal Belanda Bart Verbroeken, yang bermain untuk Brighton dan tim nasional Belanda, menonjol sebagai salah satu nama yang semakin mendapat sorotan dalam laporan pemantauan.

Namun demikian, manajemen Real Madrid menekankan kebijakan “tidak terburu-buru”. Klub ini memantau pasar dengan cermat, dan menyiapkan lebih dari satu opsi sebagai antisipasi terhadap situasi darurat, tanpa mengabaikan para pemain dari akademi.

Fran González merupakan salah satu nama yang diusulkan dari “La Fábrica”, namun masih ada keraguan mengenai kesiapannya untuk menjadi penjaga gawang tim utama saat ini.

Yang ditegaskan dengan jelas oleh manajemen klub adalah bahwa Courtois “saat ini tidak tergantikan,” dan bahwa perekrutan kiper baru bukanlah urusan mendesak, karena para petinggi “Los Merengues” menilai mereka masih memiliki waktu yang cukup, dan setiap musim selalu mengungkap bakat-bakat baru di posisi kiper yang mampu meneruskan estafet setelah era kiper asal Belgia itu berakhir.

Dengan demikian, Real Madrid bergerak dengan langkah yang terukur: mempertahankan Courtois selama mungkin, sambil menyusun rencana suksesi yang tenang untuk memastikan kepergiannya tidak meninggalkan kekosongan di posisi yang dianggap klub sebagai salah satu pilar proyeknya.