Perubahan mendadak dalam kesepakatan transfer Rodri ke Barcelona, alih-alih ke Real Madrid, memicu gelombang kemarahan di lingkungan klub kerajaan tersebut, di tengah kritik tajam terhadap manajemen Florentino Perez akibat cara mereka menangani berkas pemain Manchester City itu.

Rodri sempat begitu dekat untuk bergabung dengan Real Madrid selama periode lalu, sebelum Barcelona masuk ke jalur negosiasi dengan kuat dan berhasil mengubah arah kesepakatan, hingga sang pemain memutuskan untuk bergabung dengan klub Catalan tersebut.

Perubahan ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan sejumlah orang dekat Real Madrid, yang menilai bahwa klub kerajaan itu menyia-nyiakan sebuah kesepakatan yang seharusnya sudah terkunci, sebelum akhirnya mendapati dirinya berhadapan dengan rival tradisional yang menyambar sang pemain di detik-detik terakhir.

Morientes menyerang manajemen Real Madrid

Fernando Morientes, mantan penyerang Real Madrid, menjadi salah satu kritikus paling menonjol terhadap cara pengelolaan kesepakatan ini, ketika ia melancarkan serangan keras selama tampil di program "El Partidazo" melalui radio "Cadena COPE".

Morientes mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Ini lelucon yang berat. Manajemen Real Madrid sedikit banyak mengolok-olok kami. Sudah jelas bahwa Real Madrid tidak menginginkan Rodri."

Mantan bintang Real Madrid itu membenarkan sikapnya dengan menegaskan bahwa klub kerajaan tersebut biasanya tidak menangani transfer-transfer besar dengan cara seperti ini, seraya menambahkan: "Real Madrid tidak berlama-lama dalam situasi seperti ini. Mungkin mereka berlama-lama dalam kesepakatan seorang bek kanan berusia 14 tahun, tapi tidak dengan pemain jenis ini."

"Ketika Real Madrid menginginkan seorang pemain, mereka merekrutnya"

Morientes melanjutkan kritiknya, menegaskan bahwa Real Madrid tidak mengerahkan seluruh yang mereka miliki untuk merampungkan kesepakatan itu, sambil menilai bahwa upaya membebankan tanggung jawab kepada Rodri karena memilih Barcelona akibat gaya permainan tidak terlihat meyakinkan baginya.

Ia berkata: "Real Madrid tidak meletakkan seluruh yang mereka miliki di atas meja. Dan kini mereka mencoba membebankan tanggung jawab kepada Rodri, dan mengatakan bahwa ia ingin pindah ke Barcelona karena gaya permainan. Bagi orang yang memahami sepak bola, ini lelucon yang buruk."

Ia menambahkan: "Ketika Real Madrid menginginkan kesepakatan-kesepakatan seperti ini, mereka berhasil merampungkannya. Figo datang, Zidane datang, Owen datang, Ronaldo datang... jadi jangan ada yang datang sekarang untuk mengatakan kepada saya bahwa Rodri ingin bermain di tempat lain."

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