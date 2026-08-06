Real Madrid dan Vinicius Sepakat Perpanjang Kontrak

Sebuah laporan media mengungkapkan bahwa Real Madrid telah menuntaskan urusan perpanjangan kontrak bintang asal Brasil, Vinicius Junior, setelah tercapai kesepakatan penuh antara seluruh pihak, sehingga sang pemain akan melanjutkan kariernya di dalam Stadion "Santiago Bernabeu".

Pakar transfer Fabrizio Romano menjelaskan bahwa Vinicius akan menandatangani kontrak barunya bersama Real Madrid selama 6 tahun, dengan penandatanganan kontrak dan pengumuman resmi perpanjangan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ia menambahkan melalui akunnya di platform X bahwa keinginan sang pemain sejak awal adalah untuk bertahan bersama Real Madrid, sementara presiden klub Florentino Perez menganggap Vinicius sebagai salah satu pilar terpenting dalam proyek olahraga tim, yang memudahkan tercapainya kesepakatan akhir.

Romano juga menunjukkan bahwa pelatih asal Portugal Jose Mourinho memainkan peran berpengaruh dalam menuntaskan urusan perpanjangan kontrak ini, setelah ia terlibat langsung dalam negosiasi untuk meyakinkan sang pemain agar melanjutkan perjalanannya bersama Los Blancos.

Cuitan Romano ini muncul setelah sejumlah laporan yang menegaskan rumitnya negosiasi antara Real Madrid dan para agen Vinicius, serta upaya klub untuk memperbaiki tawaran finansialnya guna menutup urusan tersebut sebelum sang pemain memasuki periode yang memungkinkannya bernegosiasi dengan klub lain mana pun, terutama karena kontraknya saat ini tersisa kurang dari satu tahun lagi.

Menurut surat kabar AS, gaji baru Vinicius Junior bersama Real Madrid akan mencapai sekitar 24 juta euro per tahun.

Periode belakangan ini menyaksikan lonjakan besar dalam spekulasi seputar masa depan pemain internasional Brasil tersebut, setelah namanya dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Arsenal, di tengah keinginan klub Inggris itu untuk memanfaatkan situasi kontraknya.

Vinicius juga memicu kontroversi setelah ia menghapus seluruh unggahannya di akun Instagram-nya, yang membuka pintu spekulasi mengenai masa depannya, sebelum perkembangan terbaru menegaskan bahwa ia semakin dekat untuk memperpanjang kontrak bersama Real Madrid.

Sejak menangani Real Madrid, Jose Mourinho menunjukkan keteguhan agar Vinicius tetap bertahan dalam proyek teknisnya, karena ia menganggapnya sebagai salah satu elemen utama yang tidak dapat digantikan, dan ia sendiri terlibat dalam komunikasi yang mendahului tercapainya kesepakatan akhir, sebagaimana ditegaskan Romano, sebuah langkah yang mencerminkan pentingnya sang pemain dalam proyek baru klub.