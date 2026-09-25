Bagaimana mungkin Real Madrid diminta untuk memercayai netralitas Liga Spanyol, sementara presidennya secara terang-terangan mengatakan bahwa hubungannya dengan klub "tidak dapat diperbaiki"? Ini bukan sekadar krisis antara Real Madrid dan Javier Tebas, bukan pula perselisihan baru soal wasit. Menurut pandangan saya, ini adalah krisis kepercayaan terhadap netralitas institusi itu sendiri.

Tebas berhak berbeda pendapat dengan Real Madrid, dan berhak mengkritik pernyataan serta sikap klub. Namun, apakah wajar jika presiden liga berubah menjadi pihak yang terus-menerus terlibat dalam konflik terbuka dengan salah satu klub yang seharusnya kepentingannya ia wakili bersama klub-klub lainnya?

Untuk menyadari betapa ganjilnya pemandangan ini, bayangkan misalnya seorang ketua parlemen yang terpilih mengumumkan bahwa hubungannya dengan sebuah fraksi akan tetap "tidak dapat diperbaiki" selama pemimpin fraksi itu masih menjabat, lalu terus-menerus tampil untuk membalas dan menyerang fraksi tersebut di hadapan publik.

Serangan alih-alih permintaan maaf

Mari kita kembali ke akar krisis. Tebas tidak menyukai cara Real Madrid mengungkapkan kemarahannya dan serangannya yang keras terhadap wasit akibat peristiwa dalam laga derби. Namun, apa yang telah dilakukan Real selain membela hak-haknya dengan cara yang dianggapnya tepat?

Anda boleh berbeda pendapat dengan gaya Real Madrid dalam mengungkapkan kemarahannya, dan Anda boleh menilai bahwa sebagian pernyataannya serta ucapan para pejabatnya kadang berlebihan. Namun, ada satu fakta yang tidak dapat diabaikan: perwasitan dalam laga derby menyaksikan sejumlah kesalahan yang belakangan diakui sendiri oleh komite wasit.

Karena itu, saya memandang Real Madrid berhak mengambil langkah-langkah eskalatif yang dianggapnya perlu untuk menuntut agar kesalahan semacam ini tidak terulang di masa mendatang, mengingat kesalahan itu berpengaruh langsung pada hasil pertandingan, dan dengan demikian pada persaingan perebutan gelar.

Saya juga menegaskan bahwa adanya kesalahan wasit yang telah diakui tidak berarti semua tuduhan Real Madrid benar, tetapi hal itu memberinya hak untuk mengajukan keberatan dan menuntut peninjauan terhadap sistem.

Tebas marah karena menganggap tuduhan Real Madrid terhadap para wasit memengaruhi citra LaLiga, tetapi menurut pandangan saya, ia tidak berupaya memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah perwasitan yang merugikan Los Blancos dan klub-klub lainnya. Sebaliknya, ia selalu tampil untuk mengatakan "kami memiliki wasit-wasit terbaik di dunia", seakan-akan mengubur kepalanya di dalam pasir, hanya demi menentang Real.

Selain itu, hingga kini Real Madrid belum menerima permintaan maaf resmi atas kesalahan-kesalahan wasit yang telah diakui secara terbuka, berbeda dengan apa yang terjadi dalam derby Manchester beberapa hari lalu. Di sinilah terletak salah satu perbedaan antara Premier League dan LaLiga.

Lihatlah Premier League

Barangkali perbedaan yang sesungguhnya di sini tidak berkaitan dengan sosok tertentu, melainkan dengan cara pengelolaan kompetisi. Di Inggris, ketika terjadi kesalahan wasit yang berpengaruh, ada ruang yang jelas untuk meninjaunya dan mengakuinya, alih-alih mengubah perdebatan menjadi pertempuran terbuka dengan klub yang dirugikan. Inilah yang terjadi baru-baru ini ketika Howard Webb, penanggung jawab perwasitan di Liga Inggris, mengakui adanya kesalahan dalam salah satu insiden kontroversial selama derby Manchester.

Saya tidak mengatakan bahwa Premier League kini bebas dari kesalahan, tidak pula bahwa sepak bola Inggris telah mencapai model ideal dalam menangani perwasitan. Namun, gagasannya sederhana: kekuatan sebuah kompetisi tidak diukur dari berapa kali para pejabatnya tampil untuk membelanya, melainkan dari kemampuannya mengakui kesalahan, menanganinya, dan menjaga kepercayaan klub-klub terhadapnya.

Karena itu, saya berpandangan bahwa orang nomor satu di liga seharusnya lebih dekat pada posisi wasit di antara pihak-pihak dalam sistem, bukan menjadi pihak tambahan dalam konflik.

Kita tidak pernah melihat salah satu pejabat Liga Inggris tampil di depan umum untuk menyerang Manchester City, misalnya, meskipun klub itu terjerat kasus-kasus yang berkaitan dengan financial fair play.

Saya juga menduga bahwa penonton awam bahkan tidak mengetahui nama-nama pejabat liga Premier League, karena mereka jarang tampil di media, berbeda dengan Tebas yang gemar sorotan, dan akun-nya di platform "X" tampak terlalu aktif jika ditinjau dari jabatannya yang sensitif.

"Berbeda agar dikenal"

Saya menilai bahwa Tebas ingin menyeret Real Madrid ke dalam krisis media semacam ini demi menuntaskan perselisihan pribadinya dengan presiden Florentino Pérez, hal yang tampak jelas dari pernyataan-pernyataan terakhirnya, yang di dalamnya ia mengatakan bahwa hubungan itu tidak akan membaik selama Pérez masih bertahan di benteng "Santiago Bernabéu".

Tebas juga ingin tampil sebagai pejabat yang tidak takut berdiri melawan "entitas terkuat" di Spanyol, sebagaimana ia menyebutnya dalam pernyataan terakhirnya, sekalipun entitas itu tengah membela hak-haknya. Artinya, ia menentang hanya demi menentang, sesuai prinsip "berbeda agar dikenal".

Dalam lebih dari satu kemunculan di media, Tebas mengatakan bahwa ia "pendukung Real Madrid sejak kecil", meskipun juga tidak masuk akal seorang presiden liga mengungkapkan keberpihakannya pada klub tertentu. Namun, kenyataannya pengakuan ini tak lebih dari sekadar tabir untuk berlindung agar bisa menyerang Los Blancos dan para pejabatnya.

Saatnya pergi

Tebas bukanlah seorang direktur yang dipekerjakan di atas klub-klub, melainkan presiden yang dipilih oleh Majelis Umum "LaLiga". Informasi resmi liga menyatakan bahwa presidennya dipilih untuk masa jabatan 4 tahun, dan anggaran dasar menyebutkan bahwa masa jabatan itu dapat berakhir, di antara sebab-sebab lainnya, melalui pemungutan suara mosi tidak percaya.

Karena itu, saya memandang bahwa menyingkirkan Tebas adalah hal yang mendesak saat ini, sebelum perselisihan pribadinya dengan Real Madrid dan presidennya memengaruhi keadilan persaingan di LaLiga.

Kita menginginkan persaingan dalam kompetisi tetap berada dalam bingkai lapangan, alih-alih menjadi terkait dengan hal-hal eksternal yang jauh dari persaingan olahraga yang selama ini kita kenal. Sepak bola Spanyol membutuhkan seorang presiden liga yang berdiri di atas konflik, bukan berada di dalamnya.