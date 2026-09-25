Bagaimana mungkin Real Madrid diminta untuk memercayai netralitas La Liga, sementara presidennya secara terbuka mengatakan bahwa hubungannya dengan klub tersebut "tidak dapat diperbaiki"? Ini bukan krisis antara Real Madrid dan Javier Tebas, bukan pula perselisihan baru soal wasit. Menurut saya, ini adalah krisis kepercayaan terhadap netralitas institusi itu sendiri.

Tebas berhak berbeda pendapat dengan Real Madrid, dan berhak mengkritik pernyataan serta sikap-sikapnya, tetapi apakah wajar jika presiden La Liga berubah menjadi pihak yang terus-menerus terlibat dalam konflik terbuka dengan salah satu klub yang seharusnya ia wakili kepentingannya bersama klub-klub lain?

Untuk menyadari betapa anehnya pemandangan ini, bayangkan saja seorang ketua parlemen terpilih yang menyatakan bahwa hubungannya dengan sebuah fraksi parlemen akan tetap "tidak dapat diperbaiki" selama pemimpin fraksi itu masih menjabat, lalu terus-menerus tampil untuk menanggapi dan menyerang fraksi tersebut di hadapan publik.

Menyerang alih-alih meminta maaf

Mari kita kembali ke akar krisis. Tebas tidak menyukai cara Real Madrid mengungkapkan kemarahannya dan serangannya yang keras terhadap wasit akibat peristiwa dalam derbi, tetapi apa yang dilakukan Real selain membela hak-haknya dengan cara yang dianggapnya tepat?

Anda boleh saja tidak sepakat dengan cara Real Madrid mengungkapkan kemarahannya, dan Anda boleh saja menilai bahwa sebagian pernyataannya serta ucapan para pejabatnya kadang berlebihan, tetapi ada satu fakta yang tidak dapat diabaikan: wasit dalam derbi tersebut melakukan kesalahan-kesalahan yang kemudian diakui sendiri oleh komite wasit.

Karena itu, saya menilai Real Madrid berhak mengambil langkah-langkah eskalasi yang dianggapnya perlu untuk menuntut agar kesalahan-kesalahan seperti ini tidak terulang di masa depan, mengingat kesalahan itu berpengaruh secara langsung pada hasil pertandingan, dan dengan demikian pada persaingan perebutan gelar.

Saya juga menegaskan bahwa adanya kesalahan wasit yang diakui tidak berarti semua tuduhan Real Madrid benar, tetapi hal itu memberinya hak untuk mengajukan keberatan dan menuntut peninjauan terhadap sistem.

Tebas marah karena ia menilai tuduhan-tuduhan Real Madrid terhadap para wasit memengaruhi citra La Liga, tetapi menurut saya ia tidak berupaya memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah perwasitan, yang merugikan klub Kerajaan dan klub-klub lainnya. Sebaliknya, ia selalu tampil untuk mengatakan "kami memiliki wasit-wasit terbaik di dunia", seolah-olah ia mengubur kepalanya di dalam pasir, semata-mata demi menentang Real.

Selain itu, Real Madrid hingga kini belum menerima permintaan maaf resmi atas kesalahan-kesalahan wasit yang telah diakui secara terbuka, berbeda dengan apa yang terjadi dalam derbi Manchester beberapa hari lalu. Di sinilah terletak salah satu perbedaan antara Premier League dan La Liga.

Lihatlah Premier League

Mungkin perbedaan yang sesungguhnya di sini tidak berkaitan dengan sosok tertentu, melainkan lebih pada cara mengelola kompetisi. Di Inggris, ketika terjadi kesalahan wasit yang berpengaruh, ada ruang yang jelas untuk meninjaunya dan mengakuinya, alih-alih mengubah perdebatan menjadi pertarungan terbuka dengan klub yang dirugikan. Inilah yang terjadi baru-baru ini ketika Howard Webb, penanggung jawab perwasitan di Liga Inggris, mengakui adanya kesalahan dalam salah satu kasus kontroversial selama derbi Manchester.

Saya tidak mengatakan bahwa Premier League telah bebas dari kesalahan, atau bahwa sepak bola Inggris telah mencapai model yang ideal dalam menangani perwasitan, tetapi idenya sederhana: kekuatan sebuah kompetisi tidak diukur dari berapa kali para pejabatnya tampil untuk membelanya, melainkan dari kemampuannya mengakui kesalahan, memperbaikinya, dan menjaga kepercayaan klub-klub terhadapnya.

Karena itu, saya menilai bahwa penanggung jawab utama liga seharusnya lebih dekat dengan peran sebagai penengah di antara pihak-pihak dalam sistem, bukan sebagai pihak tambahan dalam konflik.

Kita tidak pernah melihat salah satu pejabat Liga Inggris tampil secara terbuka untuk menyerang Manchester City, misalnya, meskipun klub itu tersandung berbagai kasus terkait keuangan yang bersih.

Saya juga menduga bahwa publik awam bahkan tidak mengenal nama-nama pejabat Premier League, karena mereka jarang tampil di media, berbeda dengan Tebas yang gemar sorotan, dan akunnya di platform "X" tampak terlalu aktif jika mempertimbangkan jabatannya yang sensitif.

"Berbedalah agar dikenal"

Saya menilai Tebas ingin menyeret Real Madrid ke dalam krisis media semacam ini untuk menuntaskan perselisihan pribadinya dengan presiden Florentino Perez, sesuatu yang tampak jelas dari pernyataan-pernyataan terbarunya, di mana ia mengatakan bahwa hubungan itu tidak akan membaik selama Perez masih berada di benteng "Santiago Bernabeu".

Tebas juga ingin tampil sebagai pejabat yang tidak takut berdiri melawan "entitas terkuat" di Spanyol, sesuai dengan istilah yang ia gunakan dalam pernyataan terakhirnya, sekalipun entitas itu tengah membela hak-haknya. Artinya, ia menentang demi menentang, sesuai prinsip "berbedalah agar dikenal".

Dalam lebih dari satu penampilan di media, Tebas mengatakan bahwa ia "penggemar Real Madrid sejak kecil", meskipun juga tidak masuk akal bagi seorang presiden liga untuk mengungkap keberpihakannya pada klub tertentu. Namun, kenyataannya, pernyataan ini tidak lain hanyalah tirai untuk berlindung guna menyerang klub Kerajaan dan para pejabatnya.

Sudah waktunya pergi

Tebas bukanlah seorang direktur yang dipekerjakan di atas klub-klub, melainkan presiden yang dipilih oleh majelis umum "La Liga". Informasi resmi liga menyatakan bahwa presidennya dipilih untuk masa jabatan 4 tahun, dan anggaran dasar menyebutkan bahwa masa jabatan itu dapat berakhir, di antara sebab-sebab lain, melalui pemungutan suara mosi tidak percaya.

Karena itu, saya menilai bahwa menggulingkan Tebas menjadi hal yang perlu saat ini, sebelum perselisihan pribadinya dengan Real Madrid dan presidennya memengaruhi keadilan persaingan di La Liga.

Kita ingin persaingan dalam kompetisi tetap berada dalam bingkai lapangan, alih-alih menjadi terkait dengan urusan-urusan eksternal yang jauh dari persaingan olahraga yang kita kenal. Sepak bola Spanyol membutuhkan presiden liga yang berada di atas konflik, bukan di dalamnya.