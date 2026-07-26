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Real dan PSG Tak Sendirian, Dua Raksasa Premier League Terus Berebut Diomande

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Bintang asal Pantai Gading tampil menonjol dalam bursa transfer musim panas

Masa depan pemain sayap Leipzig asal Pantai Gading, Yan Diomande, masih terbuka untuk segala kemungkinan, di tengah belum tercapainya kesepakatan hingga kini terkait kepindahannya, dengan berlanjutnya persaingan antara sejumlah klub besar Eropa.

Terkait hal ini, jurnalis dari jaringan "Sky Sport - Jerman" Florian Plettenberg mengatakan pada Minggu hari ini bahwa hingga kini belum ada kesepakatan antara Leipzig dan Real Madrid atau Paris Saint-Germain terkait Diomande, seraya menyebut akan ada pembicaraan yang dijadwalkan hari ini, dengan kesiapan kedua klub untuk mengajukan tawaran baru.

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Kejutan: Diomande sepakat dengan Real Madrid dan Paris pada saat yang sama

Plettenberg menjelaskan bahwa Paris Saint-Germain masih kuat dalam perburuan ini dan belum menyerah, sementara Leipzig juga tidak menutup kemungkinan kepindahan sang pemain ke Liverpool atau Manchester City, meskipun Real Madrid dan "PSG" saat ini merupakan dua opsi yang paling serius dan realistis.

Ia membantah adanya negosiasi langsung secara tatap muka saat ini antara para petinggi Leipzig dan Real Madrid di kota Jerman tersebut, meskipun sejumlah laporan menyebutkan hal itu, seraya menegaskan bahwa klub yang berlaga di Bundesliga tersebut tidak memperkirakan akan tercapai kesepakatan hari ini.

Diomande masih dalam masa liburannya dan belum berbicara dengan para petinggi Leipzig, dan akan kembali pada awal pekan depan, menurut Plettenberg.



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