Reaksi mengejutkan dari bintang baru Manchester City atas ejekan Haaland

Elliot Anderson, pemain baru Manchester City, menanggapi ejekan rekan setimnya, pemain asal Norwegia Erling Haaland, di Instagram.

Tampaknya pemain Norwegia Erling Haaland belum melupakan apa yang terjadi padanya di Piala Dunia terakhir yang digelar di Amerika, Kanada, dan Meksiko, di mana timnya harus tersingkir di tangan Inggris setelah kalah 2/1 di babak perempat final.

Menurut surat kabar "The Sun", Erling Haaland mengejek rekan barunya di Manchester City, Elliot Anderson, dalam balasan pedas kepada salah satu penggemar di Instagram.

Setelah Haaland mengunggah sebuah foto di Instagram dan menulis: "Kembali ke Manchester yang cerah!", salah satu penggemar membalas: "Sampaikan salamku untuk Anderson", dan sang bintang Norwegia menjawab tanpa ragu sedikit pun: "Si penyelam?".

Surat kabar "The Sun" menyatakan bahwa meski demikian, tidak ada ketegangan sama sekali, karena kedua pemain menghadiri sesi latihan pramusim kemarin.

Ketika ditanya apakah ia telah melihat unggahan rekan barunya di tim, Anderson yang berusia 23 tahun mengatakan: "Ya, itu tersebar luas. Dia memanggilku si penyelam".

Ia melanjutkan: "Itu lucu. Dia benar-benar bersikap baik hari ini dan membantuku beradaptasi, ia sangat jujur kepadaku, ia benar-benar orang yang baik".

Manchester City mengeluarkan 116 juta pound sterling untuk mendatangkan pemain internasional Inggris berusia 23 tahun itu ke Stadion Etihad, guna memperbesar peluang mereka merebut kembali gelar Liga Primer Inggris.

Anderson tampaknya telah memicu kemarahan seluruh rakyat Norwegia setelah insiden ketegangan pada Piala Dunia musim panas ini.

Dalam laga perempat final yang saat itu imbang 1-1, Torbjorn Heggem menyambar bola pantulan dari tendangan sudut untuk membawa Norwegia unggul.

Gol tersebut akhirnya dianulir setelah peninjauan teknologi asisten wasit video (VAR), di mana para wasit mendeteksi bahwa Haaland mendorong Anderson ke tanah.

Namun demikian, banyak penggemar menilai Anderson jatuh ke tanah dengan sangat ringan, sementara yang lain menilai bahwa gelandang tersebut lebih dulu meletakkan tangannya pada Haaland, bahkan Haaland sendiri menyebut keputusan itu "lemah".