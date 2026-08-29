Rayan Cherki mencuri perhatian dengan wawancara selepas laga: "Saya mengatakan saat jeda kepada Maresca..."

Rayan Cherki menjadi bintang utama Manchester City pada Jumat malam dengan dua gol dalam duel timnya melawan Crystal Palace (menang 1-4). Seusai laga, ia memberikan wawancara yang sangat jujur kepada Sky Sports.

Saat jeda pertandingan di Selhurst Park, Manchester City unggul 0-1 berkat gol Erling Haaland. Cherki masih tidak terlihat pada babak pertama.

Karena itu, manajer Enzo Maresca ingin menggantinya saat jeda, tetapi pemain Prancis itu berhasil meyakinkannya untuk tetap mempertahankannya di lapangan.

"Saya bermain sangat buruk. Ketika Enzo (Maresca, pelatih City, red.) ingin mengganti saya, saya tidak menyukainya," ujarnya.

"Saya mengatakan kepada pelatih: 'Beri saya lima menit dan Anda tidak perlu lagi melakukan pergantian'," lanjutnya.

"Lalu saya benar-benar harus menunjukkan bahwa saya pantas bermain. Saya harus mencetak gol atau memberi assist. Dan itu berhasil," tutupnya.

Cherki mencetak gol 0-2 dengan cara yang luar biasa, dengan meliuk melewati pertahanan Palace. Lima menit kemudian, ia juga mencetak gol ketiga The Citizens.