Rating pemain Real Madrid vs RB Leipzig: Kylian Mbappe dan Arda Guler tampil impresif sebelum Diomande mencuri perhatian

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Real Madrid melanjutkan start sempurna mereka di Liga Champions dengan kemenangan 4-1 atas RB Leipzig, berkat gol dan assist Kylian Mbappé. Pemain pengganti Yan Diomande mencuri perhatian pada akhir laga lewat tendangan voli spektakuler yang memastikan raihan tiga poin.

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Real Madrid mempertahankan catatan sempurna di fase liga Champions League dengan kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig di Santiago Bernabéu. Meski skor akhir menunjukkan dominasi penuh, pertandingan berjalan alot secara taktis hingga Bernardo Silva membuka keunggulan pada menit ke-43. Kemampuan Madrid memanfaatkan ruang di antara area tengah dan sayap semakin terlihat setelah jeda. Mereka berhasil melewati blok pertahanan tengah Leipzig untuk menciptakan peluang-peluang berkualitas tinggi dan pada akhirnya mencetak lebih banyak gol daripada angka harapan gol (xG) mereka sebesar 2,91 berkat kualitas individu yang lebih baik.

Di babak kedua, Arda Güler memetik manfaat dari sikap tidak egois Kylian Mbappé sebelum pemain asal Prancis itu sendiri mencetak gol ketiga melalui tembakan melengkung yang akurat. Meski Tidiam Gomis sempat membuka harapan tim tamu untuk bangkit, malam itu menjadi milik Yan Diomande. Pemain pengganti tersebut menutup penampilan timnya dengan spektakuler lewat tendangan voli kelas dunia ke sudut atas gawang, memastikan tim asuhan José Mourinho tetap berada di jajaran elite Eropa dengan sembilan poin dari tiga pertandingan.

Kiper & Lini Belakang

Thibaut Courtois - 7/10

Kiper asal Belgia itu nyaris tidak mendapat ujian dalam waktu yang lama, tetapi tetap fokus saat Leipzig beralih cepat ke serangan. Ia melakukan lima penyelamatan, terutama saat menggagalkan peluang Rômulo dan Nkunku untuk menjaga keunggulan Madrid sepanjang babak pertama. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan gol hiburan Gomis lewat tembakan keras menjelang akhir laga.

Federico Valverde - 7/10

Menjalankan peran hibrida sebagai bek kanan, Valverde tampil luar biasa dalam bertahan dengan mencatatkan 12 aksi defensif, terbanyak di tim, termasuk empat tekel sukses. Staminanya memungkinkan Madrid mempertahankan garis pertahanan tinggi, meski kontribusinya dalam menyerang sedikit terbatas karena posisi awalnya yang lebih dalam.

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Antonio Rüdiger - 6/10

Pemain asal Jerman itu kembali tampil agresif dan memimpin lini belakang dengan penuh wibawa. Meski pergerakan Nkunku sesekali membuatnya keluar dari posisi, ia tetap dominan dalam duel udara. Ia tentu kecewa karena timnya gagal mencatatkan nirbobol pada fase akhir pertandingan.

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Dean Huijsen - 8/10

Pemain paling menonjol di lini pertahanan dari segi teknik. Huijsen menuntaskan 97 dari 102 percobaan umpan dengan akurat dan menjadi pemain utama yang mengalirkan bola dari belakang. Ketenangannya saat ditekan sangat penting untuk mengatasi tekanan awal Leipzig.

Alvaro Carreras - 6/10

Tampil stabil meski tidak istimewa di sisi kiri. Carreras memberikan lebar serangan yang dibutuhkan untuk merenggangkan formasi 4-2-3-1 Leipzig, tetapi sesekali ragu mengambil keputusan ketika Antonio Nusa bergerak ke tengah. Ia digantikan Marc Cucurella pada menit ke-70 untuk memperkuat sisi tersebut.

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Lini Tengah

Eduardo Camavinga - 7/10

Pemain asal Prancis itu menjadi penyeimbang taktis di poros lini tengah. Kemampuannya merebut kembali bola dan memulai transisi menjadi kunci bagi penguasaan bola Madrid sebesar 64%. Meski percobaan tembakan spekulatifnya dari jarak jauh pada menit ke-67 meleset, kerja kerasnya yang tidak banyak terlihat memungkinkan para penyerang bersinar.

Bernardo Silva - 8/10

Gol pertama Silva untuk klub menjadi buah dari kecerdasannya menyelinap tanpa terkawal. Ia membuka skor pada menit ke-43 setelah menjadi pemain tercepat yang bereaksi terhadap bola muntah. Kemampuannya menjaga bola di ruang sempit memastikan Madrid jarang kehilangan penguasaan di area tengah yang berbahaya.

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Jude Bellingham - 7/10

Bellingham berperan penting dalam gol kedua dengan mengirimkan umpan lambung terukur kepada Mbappé, yang kemudian memberi assist untuk Güler. Meski tidak mencetak gol, sepanjang 88 menit penampilannya ia menunjukkan kesadaran ruang yang luar biasa serta kemampuan menghubungkan lini tengah dan serangan dengan mulus.

Lini Serang

Arda Guler - 8/10

Pemain muda asal Turki itu terus membuktikan bahwa pujian kepadanya tidak berlebihan. Ia berada di tempat dan waktu yang tepat untuk menyambar bola menjadi gol kedua Madrid pada menit ke-52. Selain golnya, visi dan ketepatan umpannya di sepertiga akhir terus menyulitkan Leipzig sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-78.

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Vinicius Junior - 6/10

Malam yang lebih sepi dibandingkan standar tingginya. Upaya pemain asal Brasil itu pada menit ke-29 diblok, dan ia kesulitan menemukan ritme biasanya saat menghadapi pertahanan rapat Leipzig. Ia ditarik keluar pada menit ke-70 ketika Mourinho berusaha menyegarkan tenaga timnya.

Kylian Mbappe - 9/10

Menjadi pusat dari seluruh permainan terbaik Real Madrid. Mbappé memberikan assist melalui sundulan untuk gol Güler sebelum mencetak gol lewat tembakan melengkung yang luar biasa pada menit ke-83. Dengan 10 tembakan dan dua tembakan tepat sasaran, ia terus menjadi ancaman dan menunjukkan mengapa ia merupakan penentu kemenangan sejati di level ini.

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Pemain Pengganti & Pelatih

Marc Cucurella (70') - 6/10

Masuk menggantikan Carreras untuk memperkuat pertahanan ketika Leipzig mencari jalan kembali ke pertandingan.

Yan Diomande (70') - 9/10

Penampilan singkat yang sensasional. Diomande memberikan assist untuk gol Mbappe sebelum mencetak gol lewat “tendangan voli bak roket” pada menit ke-87. Penyelesaian kelas dunia yang membenarkan banderol mahalnya.

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Brahim Diaz (78') - 6/10

Dimasukkan menjelang akhir laga untuk mempertahankan tekanan tinggi dan menambah tenaga segar di sepertiga akhir.

Endrick (88') - N/A

Waktunya terlalu singkat untuk memberi dampak berarti, meski ia nyaris memberikan assist untuk Espi pada masa tambahan waktu.

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Carlos Espi (88') - N/A

Dua kali nyaris mencetak gol pada menit-menit akhir, dengan salah satu upayanya mengenai sisi luar jaring.

Jose Mourinho - 8/10

Kesabaran taktis Mourinho membuahkan hasil. Dengan menginstruksikan timnya mendominasi penguasaan bola (64%) dan menunggu Leipzig kelelahan, ia merancang ledakan performa di babak kedua. Keputusan pergantian pemainnya tepat, terutama memasukkan Diomande, yang memastikan kemenangan.