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Inter Milan tampil gemilang secara taktik di San Siro dan menghancurkan Genoa 4-0. Dua gol Marcus Thuram dan penyelesaian tajam Lautaro Martínez menjadi sorotan dalam laga yang didominasi tuan rumah dengan 71% penguasaan bola.

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Inter Milan terus mengejar puncak klasemen Serie A lewat penampilan yang sangat efisien melawan Genoa yang tengah kesulitan. Rencana taktik tuan rumah bertumpu pada banyaknya operan dan pertukaran posisi, yang secara efektif membuat tim tamu tak berkutik. Martínez membuka skor pada menit ke-29, memanfaatkan tekanan Inter yang terus-menerus untuk menentukan arah pertandingan. Ketika Thuram menggandakan keunggulan pada menit ke-40, hasil akhir terasa hampir pasti mengingat besarnya kesenjangan kualitas dan ketenangan antara kedua tim.

Inter tidak mengendur pada babak kedua. Petar Sucic menuntaskan penalti pada masa tambahan waktu babak pertama (45'+3) untuk mengubah skor menjadi 3-0, sebelum Thuram mencetak gol keduanya sekaligus gol keempat Inter pada menit ke-54. Genoa tidak mampu mengimbangi kemampuan tuan rumah mempertahankan bola. Inter mencatatkan 758 operan akurat dengan tingkat keberhasilan 94%. Meski tim tamu beberapa kali mencoba mencetak gol hiburan menjelang akhir laga, anak asuh Cristian Chivu tetap disiplin untuk menjaga gawang tak kebobolan dan mengamankan tiga poin di hadapan publik San Siro yang penuh harapan.

Penjaga gawang & lini belakang

Ivan Provedel: 7/10

Penjaga gawang asal Italia ini menjalani laga yang relatif tenang. Ia terutama harus keluar untuk mengamankan bola-bola panjang dan menjaga kedalaman garis pertahanan. Provedel melakukan 3 penyelamatan untuk memastikan gawangnya tetap tak kebobolan, termasuk saat dengan nyaman mengatasi upaya Samuel Wiafe. Distribusi bolanya membantu Inter mempertahankan permainan yang mengandalkan penguasaan bola, sekaligus turut berperan dalam akurasi operan tim sebesar 94%.

Yann Bisseck: 8/10

Bisseck tampil tangguh di sisi kanan formasi tiga bek. Keunggulan fisiknya membuat ia mendominasi duel udara, sementara ketenangannya saat menguasai bola sangat penting bagi upaya Inter membangun serangan. Ia jarang direpotkan penyerang Genoa dan menunjukkan pemahaman taktik yang baik untuk menghentikan serangan balik sebelum berkembang menjadi ancaman nyata.

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Manuel Akanji: 8/10

Beroperasi di jantung pertahanan, Akanji menjadi pengatur tahap awal permainan. Pemain tim nasional Swiss itu menunjukkan kemampuan membaca permainan yang luar biasa, dengan menempatkan diri secara tepat untuk memotong bola dan menjaga penguasaan. Kemampuannya maju ke lini tengah menciptakan keunggulan jumlah pemain yang tak mampu diatasi Genoa.

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Carlos Augusto: 8/10

Berperan sebagai bek tengah di sisi kiri, Augusto memperlihatkan keserbabisaannya dan naluri menyerangnya. Ia banyak terlibat dalam fase transisi serta melepaskan beberapa tembakan dari jarak jauh, termasuk satu upaya keras pada menit ke-37. Ia diganti pada menit ke-59 setelah tampil penuh energi dan membantu menjaga gawang Inter tak kebobolan.

Lini tengah

Andy Diouf: 8/10

Diouf terus merepotkan Genoa di sisi kanan. Dalam bertahan, ia memimpin tim dengan 6 aksi defensif, termasuk memenangkan 4 duel. Energinya memungkinkan Inter melakukan tekanan secara efektif, dan ia selalu siap menjadi opsi umpan selama periode panjang penguasaan bola yang menjadi ciri laga ini.

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Nicolo Barella: 7/10

Sebagai penggerak utama lini tengah, Barella kembali menunjukkan kerja kerasnya. Tembakannya pada menit ke-37 diblok, tetapi kontribusi utamanya adalah pergerakan tanpa henti dan kemampuannya menjalin kerja sama. Setelah kembali tampil efisien, ia ditarik keluar pada menit ke-58 agar kondisinya terjaga untuk pertandingan berikutnya.

Petar Sucic: 9/10

Penampilan luar biasa dari gelandang yang mengatur tempo pertandingan lewat 114 operan akurat. Sucic menjaga ritme permainan tim dan jarang menyia-nyiakan bola. Ia menunjukkan ketenangan luar biasa saat menuntaskan penalti pada menit ke-45+3, memberi Inter keunggulan yang lebih nyaman tepat sebelum jeda.

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Curtis Jones: 7/10

Jones memberi ketenangan secara teknik di lini tengah, mengalirkan bola dan memastikan Inter tetap memegang kendali. Meski tidak mencuri perhatian lewat gol atau assist, disiplin taktiknya memberi pemain yang lebih ekspresif seperti Thuram dan Martínez kebebasan bergerak ke area berbahaya.

Federico Dimarco: 8/10

Menempati posisi biasanya di sisi kiri, Dimarco melepaskan umpan silang dan mengirim bola dari situasi bola mati dengan kualitas sangat tinggi. Ia menguji pertahanan Genoa sejak awal lewat tembakan pada menit ke-12 dan terus mengancam melalui pergerakan maju dari sisi lapangan. Kemampuannya mengalihkan arah permainan lewat umpan diagonal menjadi kunci untuk merenggangkan pertahanan rendah Genoa.

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Lini serang

Marcus Thuram: 10/10

Tanpa diragukan lagi, pemain terbaik pertandingan ini. Thuram terus menjadi ancaman, melepaskan 4 tembakan dan mengakhiri laga dengan dua gol yang dituntaskannya dengan baik pada menit ke-40 dan ke-54. Pergerakannya tanpa bola cerdas, sementara kemampuannya menahan bola memungkinkan Inter beralih dari lini tengah ke serangan dengan kecepatan yang menghancurkan. Penampilan penyerang yang lengkap.

Lautaro Martínez: 8/10

Sang kapten memberi teladan dengan mencetak gol pembuka yang penting pada menit ke-29 lewat penyelesaian kaki kanan yang tajam. Martínez tanpa lelah menekan bek-bek Genoa dan menciptakan ruang yang bisa dimanfaatkan Thuram. Ia diganti sesaat sebelum laga memasuki menit ke-60, setelah melakukan cukup banyak untuk memastikan hasil akhir.

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Pemain pengganti & pelatih

Piotr Zielinski (58'): 7/10

Menggantikan Barella dan menjaga lini tengah tetap berjalan baik. Dua upayanya menjelang akhir laga diblok saat ia berusaha menambah gol kelima bagi tuan rumah.

Pio Esposito (59'): 6/10

Pemain muda ini mendapat menit bermain yang berharga dan sesekali memperlihatkan potensinya, termasuk lewat tembakan pada masa tambahan waktu.

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John Stones (59'): 7/10

Mengisi lini belakang untuk menggantikan Augusto dan menghadirkan ketenangan yang menjadi ciri khasnya, memastikan pertahanan tidak kehilangan konsentrasi menjelang akhir laga.

Matteo Lavelli (83'): Tidak dinilai

Penyerang ini tampil sebentar menjelang akhir laga; waktunya tidak cukup untuk memberikan dampak yang signifikan secara statistik.

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Luis Henrique (83'): Tidak dinilai

Masuk menjelang akhir laga di sisi kiri untuk membantu Inter menuntaskan fase akhir kemenangan dominan ini.

Cristian Chivu (Pelatih): 9/10

Rancangan taktik Chivu berjalan sempurna. Ia mengutamakan kemampuan mempertahankan bola dan keluwesan posisi, yang menghasilkan penguasaan bola 71% serta kemenangan 4-0. Pergantian pemainnya dilakukan pada waktu yang tepat. Ia mengistirahatkan para pemain inti setelah kemenangan praktis terjamin, menunjukkan pengelolaan skuad yang sangat baik.