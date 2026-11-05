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Brighton & Hove Albion meraih kemenangan penting 1-0 di markas Getafe berkat sundulan Malick Yalcouyé pada babak kedua. Brighton mendominasi penguasaan bola di Spanyol dan kini mengoleksi tujuh poin pada fase Liga Konferensi.

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Brighton & Hove Albion tampil matang di kompetisi Eropa saat bertandang ke Estadio Coliseum. Kemenangan 1-0 atas Getafe itu menegaskan perkembangan taktik mereka di bawah kepemimpinan saat ini. Dengan penguasaan bola 61 persen, Brighton bermain sabar menghadapi pertahanan rapat tim Spanyol tersebut sebelum akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-64. Kemenangan ini membawa mereka mengoleksi tujuh poin di fase liga dan memulihkan momentum setelah hasil imbang melawan Jablonec baru-baru ini.

Secara taktik, formasi 3-4-3 Brighton memberikan fondasi yang kokoh. Getafe dibatasi hanya mencatatkan 0,26 gol ekspektasian (xG), meski tuan rumah melepaskan 10 tembakan. Brighton sesekali kurang efektif di depan gawang dan menyia-nyiakan empat peluang emas, tetapi disiplin bertahan mereka patut diacungi jempol. Kemampuan mengalirkan bola melalui Michael Svoboda dan Pascal Gross membuat mereka bisa meredam laju pertandingan setiap kali Getafe mulai mengancam dengan tekanan.

Kiper & pertahanan

Bart Verbruggen - 8/10

Kiper asal Belanda ini berperan penting dalam menjaga gawangnya tidak kebobolan, dengan empat penyelamatan sepanjang 90 menit. Meski xG Getafe secara keseluruhan rendah, Verbruggen harus tetap sigap untuk menggagalkan peluang Ivan Azón dan Martin Satriano. Distribusi bolanya tetap tenang di bawah tekanan dan menjadi titik awal serangan tim tamu.

Michael Svoboda - 8/10

Catatan statistik Svoboda sangat menonjol dalam laga ini: 69 operan akurat dari 75 percobaan. Ia menjadi pemain utama yang membawa bola maju dari belakang dan terus menemukan jalur operan ke lini tengah. Penempatan posisinya nyaris tanpa cela, sehingga Getafe tidak mendapat peluang menembak yang terbuka dari permainan terbuka.

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Lewis Dunk - 7/10

Sang kapten bermain selama 45 menit pertama dan menghadirkan ketenangan seperti biasanya. Ia mengoordinasikan tiga bek dengan efektif sebelum diganti saat jeda, kemungkinan sebagai pergantian taktik yang telah direncanakan atau langkah untuk menjaga kondisi fisiknya. Ia memenangi duel-duel udara dan memastikan garis pertahanan tetap tinggi.

Topik Terkait

Olivier Boscagli - 7/10

Boscagli memberikan keseimbangan yang sangat baik di sisi kiri tiga bek. Ia agresif dalam memotong bola dan membantu lini tengah selama periode panjang penguasaan bola. Ia digantikan Ibrahim Osman pada menit ke-78 ketika Brighton berupaya menyegarkan tenaga tim.

Lini tengah

Joao Costinha - 7/10

Bermain sebagai bek sayap kanan, Costinha tak kenal lelah sepanjang laga. Ia mencatatkan 14 aksi bertahan dan memenangi enam duel, menjadikannya lawan yang sulit dilewati Johan Mojica. Ia juga menguji David Soria lewat tembakan jarak jauh pada babak pertama.

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Pascal Gross - 7/10

Gelandang veteran ini menjadi penggerak utama tim selama 70 menit. Ia mengatur tempo dan berperan dalam dominasi Brighton di lini tengah. Meski tidak mencatatkan assist, kemampuannya mengalihkan arah serangan sangat penting untuk merenggangkan pertahanan Getafe.

Yasin Ayari - 7/10

Ayari memperlihatkan beberapa momen berkualitas, terutama lewat pergerakannya menyusup ke kotak penalti. Ia memaksa Soria melakukan penyelamatan bagus pada menit ke-42 dan selalu siap menjadi opsi operan. Kemampuannya menjaga bola di ruang sempit membantu Brighton mempertahankan kendali di sepertiga akhir lapangan.

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Jaouen Hadjam - 6/10

Hadjam terus menjadi opsi serangan di sisi kiri. Ia mendapat peluang besar pada menit ke-38 setelah serangan balik cepat, tetapi tembakannya diblok. Meski umpan-umpannya terkadang kurang konsisten, kecepatannya membuat Kiko Femenía lebih banyak berfokus untuk bertahan sepanjang pertandingan.

Lini serang

Malick Yalcouyé - 9/10

Penentu kemenangan. Yalcouyé menjadi pemain paling berbahaya di lapangan dan akhirnya mencetak gol lewat sundulan berkualitas pada menit ke-64. Selain mencetak gol, ia terus merepotkan bek-bek tengah Getafe dengan menempati ruang antarlini dan memberikan ancaman langsung ke depan yang dibutuhkan Brighton.

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Jack Hinshelwood - 7/10

Dalam peran yang lebih maju, Hinshelwood menunjukkan fleksibilitas taktiknya. Ia bekerja keras menekan lini belakang Getafe dan beberapa kali mencoba mencetak gol, termasuk lewat tembakan jarak jauh menjelang akhir babak kedua. Kerja kerasnya dalam bertahan dari lini depan sangat penting.

Georginio Rutter - 6/10

Malam yang membuat pemain asal Prancis ini frustrasi dalam urusan penyelesaian akhir. Rutter melepaskan tembakan terbanyak di timnya, yakni tiga kali, tetapi tak satu pun tepat sasaran. Ia juga menyia-nyiakan peluang besar pada menit ke-70. Namun, kemampuannya menahan bola dan menarik bek menjauh membuka ruang bagi Yalcouyé untuk tampil gemilang.

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Pemain pengganti & pelatih

Luka Vuskovic - 7/10

Masuk menggantikan Dunk saat jeda, pemain muda ini tampil meyakinkan. Ia dominan dalam duel udara dan bahkan memaksa kiper melakukan penyelamatan lewat sundulannya pada menit ke-57.

Diego Gómez - 6/10

Menggantikan Gross pada menit ke-70 untuk menambah tenaga segar. Ia disiplin menjaga posisi dan membantu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

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Maxim De Cuyper - 6/10

Masuk menggantikan Hadjam untuk 20 menit terakhir. Ia memberikan pertahanan yang lebih solid di sisi kiri ketika Getafe mulai lebih sering mengirim umpan silang ke kotak penalti.

Ibrahim Osman - 5/10

Mendapat peluang emas untuk menggandakan keunggulan pada menit ke-79 dari jarak hanya lima meter, tetapi tembakannya tidak tepat sasaran. Tuan rumah pun lolos dari kebobolan.

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Matt O'Riley - Tidak dinilai

Masuk pada menit ke-89 untuk membantu menghabiskan waktu.

Pelatih: Fabian Hürzeler - 8/10

Rancangan taktiknya tepat sasaran. Dengan memasang tiga bek, ia meredam para penyerang Getafe sekaligus memastikan timnya tetap menguasai bola sepenuhnya. Pergantian pemain yang dilakukannya menunjukkan inisiatif dan memastikan bentuk permainan tim tidak berubah saat intensitas meningkat pada babak kedua.