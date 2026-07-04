Rashford berbicara tentang masa depannya: Saya sudah sangat jelas

Tim nasional Inggris yang dipimpin oleh Marcus Rashford bersiap menghadapi laga sengit melawan Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia, dalam pertandingan yang dinanti-nantikan yang akan digelar di Stadion Azteca yang legendaris pada Senin pagi.

Pertandingan ini dianggap sebagai ujian berat bagi “Tiga Singa”, tidak hanya karena kekuatan lawan, tetapi juga karena suasana yang diperkirakan akan memanas akibat dukungan penonton Meksiko, meskipun timnas Inggris tetap menjadi favorit utama untuk menang dan lolos ke perempat final.

Menurut laporan surat kabar Inggris “The Guardian”, Stadion Azteca menyimpan kenangan pahit bagi Inggris, karena di sana, pada perempat final Piala Dunia 1986, terjadi salah satu momen paling terkenal dalam sejarah sepak bola ketika legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak dua gol ikoniknya ke gawang Inggris.

Kali ini, timnas Inggris berharap dapat menulis babak baru di lapangan yang sama, untuk menebus kenangan tersebut yang masih membekas di ingatan para pendukungnya.

Masih ada ketidakpastian seputar apakah Marcus Rashford akan diturunkan sebagai starter dalam pertandingan ini, setelah ia memulai dua pertandingan pertama di turnamen ini dari bangku cadangan sebelum akhirnya memastikan tempatnya di starting line-up menggantikan Anthony Gordon, pemain yang pindah dari Newcastle ke Barcelona dengan nilai transfer 70 juta euro sebelum Piala Dunia dimulai, dan akan memulai perjalanannya bersama klub Catalan tersebut di Stadion "Camp Nou" saat musim dilanjutkan.

Sedangkan bagi Rashford, kembalinya ke Barcelona tampaknya rumit mengingat penolakan klub Spanyol tersebut terhadap angka yang ditetapkan Manchester United untuk melepasnya, ditambah lagi posisinya kini kosong setelah kedatangan Gordon.

Menurut laporan, sang pemain akan kembali berlatih bersama "Setan Merah" setelah turnamen berakhir, karena ia masih terikat kontrak hingga tahun 2028.

Dalam konferensi pers yang diadakan di kamp tim nasional, Rashford berbicara mengenai masa depannya dan menegaskan bahwa ia lebih memilih menunda keputusan apa pun terkait tujuan kariernya selanjutnya hingga setelah Piala Dunia.

Penyerang Inggris berusia 28 tahun itu mengatakan: “Saya sudah sangat jelas dengan semua pihak yang terlibat sebelum Piala Dunia. Saya ingin menyelesaikan masalah ini sebelumnya, dan jika belum terselesaikan, saya hanya akan mengatasinya setelah turnamen berakhir. Saya menangani segala sesuatunya hari demi hari, dan saya ingin sepenuhnya fokus pada momen ini.” Ia menambahkan: “Kami sedang berjuang untuk sesuatu yang sangat penting, dan saya tidak memiliki energi yang cukup untuk mencurahkan perhatian pada hal lain.”