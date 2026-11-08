Rapor pemain Inter vs Como: Marcus Thuram jadi motor kemenangan meyakinkan di San Siro

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Inter Milan tampil efektif pada babak pertama untuk mengamankan kemenangan 2-0 atas Como di Giuseppe Meazza. Gol Francesco Esposito dan Marcus Thuram menjadi penentu dalam laga yang memperlihatkan tuan rumah mampu mengelola keunggulan mereka dengan baik.

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Inter Milan menunjukkan keunggulan taktisnya di San Siro dan meraih kemenangan 2-0 yang terkendali atas Como yang tampil gigih. Inter langsung mengambil kendali, dengan Francesco Esposito membuka skor pada menit ke-12 setelah aksi apik Djed Spence. Tekanan Inter tak mengendur, dan hanya tujuh menit kemudian, Marcus Thuram menggandakan keunggulan. Gol itu praktis menentukan hasil pertandingan sebelum laga mencapai menit ke-20. Kemampuan Inter mempersempit ruang di sepertiga tengah lapangan menghambat upaya Como membangun serangan. Sepanjang 90 menit, tim tamu hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran.

Meski Como lebih banyak menguasai bola pada babak kedua, dengan total penguasaan bola 57%, Inter tetap lebih berbahaya melalui serangan balik. Inter mencatatkan nilai gol yang diharapkan (xG) sebesar 1,86, berbanding 0,20 milik tim tamu. Tim asuhan Cristian Chivu menunjukkan disiplin bertahan yang mengesankan, mencatatkan 12 intersepsi dan memenangi sebagian besar duel fisik. Intensitas permainan memang menurun setelah jeda, tetapi keunggulan yang dibangun pada fase awal memastikan malam yang nyaman bagi tim raksasa juara bertahan itu dan membawa mereka lebih dekat ke puncak klasemen Serie A.

Penjaga gawang & pertahanan

Josep Martinez - 7/10

Penjaga gawang asal Spanyol ini lebih banyak menjadi penonton karena hanya perlu melakukan satu penyelamatan sepanjang pertandingan sore itu. Distribusi bolanya efisien dan membantu Inter melewati tekanan awal Como. Ia juga menguasai area pertahanannya dengan baik saat beberapa umpan silang berhasil melewati lini depan.

Alessandro Bastoni - 7/10

Seperti biasa, umpan-umpan Bastoni membantu tim membawa bola ke depan. Ia berperan sebagai pengatur serangan kedua dari sisi kiri dalam formasi tiga bek. Ia tidak mendapat banyak kesulitan saat bertahan dan menjadi sosok penting dalam keberhasilan Inter menjaga gawangnya tak kebobolan, sebagai bagian dari lini pertahanan yang nyaris tidak memberi ruang bagi Como untuk menembus area tengah.

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Manuel Akanji - 7/10

Pemain internasional Swiss ini memberikan kestabilan yang dibutuhkan Inter di jantung pertahanan. Penempatan posisinya nyaris sempurna sehingga Douvikas minim mendapat suplai bola. Ia juga menghadapi perubahan fase permainan yang menuntut kekuatan fisik dengan ketenangan khasnya.

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Carlos Augusto - 7/10

Augusto menunjukkan fleksibilitasnya saat mengisi posisi dalam formasi tiga bek. Ia cepat menutup ruang di belakang Dimarco dan aktif menjalankan tugas bertahan, turut membantu Inter mencatatkan total 12 intersepsi sebagai sebuah tim.

Lini tengah

Federico Dimarco - 7/10

Terus mengancam dari sisi kiri hingga diganti pada menit ke-87. Umpan-umpannya dari area sayap tetap menjadi salah satu senjata utama Inter, sementara disiplin taktisnya saat membantu pertahanan membuat Yago Couto kesulitan beraksi di sepertiga akhir lapangan.

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Djed Spence - 8/10

Penampilan luar biasa dari bek sayap ini, yang memberikan assist untuk gol pembuka pada menit ke-12. Kecepatan eksplosif dan pergerakan langsungnya terus merepotkan Alberto Valle. Ia juga menjadi opsi penting bagi Inter saat beralih menyerang.

Piotr Zielinski - 7/10

Mengendalikan tempo pertandingan lewat pergerakan cerdas dan rangkaian umpan pendek yang cepat. Sebelum diganti pada menit ke-72, ia berperan penting dalam menjaga susunan posisi Inter dan memastikan bola mengalir cepat dari belakang ke depan.

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Nicolo Barella - 8/10

Sang kapten memberi contoh lewat penampilan penuh energi. Ia menjadi motor tim, menjelajahi area lapangan yang luas dan mengganggu upaya Como membangun ritme di area tengah. Catatan perebutan bolanya termasuk yang terbaik di lapangan.

Hakan Calhanoglu - 7/10

Bermain dalam peran yang sudah akrab baginya di posisi lebih dalam dan mengatur permainan dengan presisi. Ia menjadi pusat aliran 493 umpan Inter, terus menjaga penguasaan bola dan mencari peluang mengirim umpan diagonal kepada para bek sayap hingga digantikan Sucic menjelang akhir laga.

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Lini serang

Francesco Esposito - 8/10

Penampilan efektif dari pemain muda ini. Ia membuka skor pada menit ke-12 dengan penyelesaian yang apik dan terus merepotkan para bek Como sepanjang pertandingan. Ia memang menerima kartu kuning pada menit ke-72, tepat sebelum diganti, tetapi pengaruhnya terhadap hasil laga tak terbantahkan.

Marcus Thuram - 8/10

Thuram menunjukkan dengan jelas mengapa ia begitu penting dalam sistem permainan Inter. Golnya pada menit ke-19 memperlihatkan pergerakan dan penyelesaian akhir yang luar biasa. Ia memimpin lini depan dengan cerdas, melibatkan rekan-rekannya dalam permainan dan meregangkan pertahanan Como hingga diganti menjelang akhir laga.

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Pemain pengganti & pelatih

Henrikh Mkhitaryan - 6/10

Masuk menggantikan Zielinski pada menit ke-72 dan memberi tenaga baru di lini tengah saat Inter berupaya menuntaskan pertandingan dengan tenang.

Ange-Yoan Bonny - 6/10

Menggantikan pencetak gol Esposito untuk 20 menit terakhir. Ia memberi kekuatan fisik dan membantu mempertahankan tekanan tinggi pada fase akhir pertandingan.

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Peter Sucic - 6/10

Masuk menggantikan Calhanoglu pada menit ke-81. Ia bermain sederhana dan membantu memastikan Inter tetap menguasai area lini tengah.

Andy Diouf - Tanpa nilai

Masuk menggantikan Dimarco pada menit ke-87; tidak punya cukup waktu untuk memberi dampak berarti pada pertandingan.

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Benjamin Pavard - Tanpa nilai

Masuk pada menit ke-88 untuk memberi perlindungan tambahan di lini pertahanan pada saat-saat terakhir.

Cristian Chivu - 8/10

Sang pelatih menyiapkan timnya dengan sangat baik untuk memanfaatkan celah pertahanan Como sejak awal. Keputusannya menurunkan Spence sebagai starter membuahkan hasil lewat assist dini, sementara pengaturan taktisnya pada babak kedua memastikan kemenangan nyaman tanpa perlu menguras terlalu banyak tenaga.