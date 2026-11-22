Bagikan Ikuti GOAL di Google

Inter dan Atalanta bermain imbang 4-4 dalam laga luar biasa di New Balance Arena, dengan Pio Esposito mencetak hat-trick gemilang. Meski beberapa kali unggul dua gol, Inter akhirnya disamakan lewat penalti Franck Kessie pada menit-menit akhir.

Iklan

Inter Milan terlibat dalam salah satu pertandingan dengan perubahan statistik paling mencolok musim ini di Serie A. Mereka dan Atalanta sama-sama mencetak empat gol dalam laga yang tak mengikuti pakem taktik. Tim asuhan Cristian Chivu menunjukkan efisiensi serangan yang luar biasa, terutama pada babak pertama ketika mereka memanfaatkan garis pertahanan tinggi Atalanta. Tim tamu memasuki jeda dengan keunggulan 2-1 berkat dua gol Esposito yang tampil tajam, dan tampak memegang kendali penuh ketika ia melengkapi hat-trick pada awal babak kedua.

Namun, organisasi pertahanan Inter runtuh dalam 20 menit terakhir. Meski penalti pemain pengganti Petar Sucic menghasilkan gol keempat, Inter kesulitan membendung serangan langsung Charles De Ketelaere, yang mencetak dua gol untuk memulai kebangkitan Atalanta. Laga berakhir dramatis ketika penalti Kessie pada menit ke-91 menyamakan kedudukan bagi tuan rumah. Inter tentu menyesali hilangnya dua poin setelah sempat unggul, tetapi performa lini depan mereka tetap menjadi sisi positif yang penting dalam sore penuh kekacauan di sepakbola Italia.

Kiper & pertahanan

Josep Martinez - 5/10

Ini malam yang sulit bagi Martinez. Meski mencatatkan enam penyelamatan, ia harus memungut bola dari gawangnya empat kali. Ia tidak mendapat cukup perlindungan saat organisasi pertahanan timnya runtuh pada babak kedua dan tak banyak yang bisa dilakukannya untuk menggagalkan penalti. Distribusi bolanya tetap stabil di bawah tekanan, tetapi penguasaannya atas area penalti goyah ketika Atalanta melancarkan rentetan serangan udara pada akhir laga.

Alessandro Bastoni - 6/10

Pemain timnas Italia itu seperti biasa aktif membawa bola ke depan, membantu Inter melewati tekanan Atalanta pada awal laga. Namun, ketika pertandingan berubah menjadi aksi saling serang tanpa henti, Bastoni kesulitan mengawal pergerakan De Ketelaere yang datang dari belakang. Ia menjadi bagian dari lini pertahanan yang mencatatkan 14 intersep, tetapi gagal menjaga kedisiplinan hingga peluit akhir untuk mempertahankan keunggulan.

Iklan Iklan

Benjamin Pavard - 5/10

Pengalaman Pavard terasa sepanjang sebagian besar jam pertama, tetapi ia turut bertanggung jawab atas kegagalan tim mengendalikan situasi pada akhir laga. Ia berada di luar posisi dalam rangkaian serangan yang menghasilkan gol ketiga Atalanta dan kesulitan menghadapi intensitas fisik para pemain pengganti tuan rumah yang masuk belakangan. Ia mencatatkan banyak sapuan, tetapi kurang menunjukkan ketegasan yang dibutuhkan dalam bertahan.

Topik Terkait

Carlos Augusto - 5/10

Ditempatkan di sisi kiri trio bek, Augusto kerap harus bergerak melebar untuk menutup ruang yang ditinggalkan para bek sayap yang aktif menyerang. Meski bekerja keras, ia mendapat kartu kuning pada detik-detik terakhir ketika frustrasi Inter memuncak. Ketidakmampuannya mempersempit ruang antarlini memberi Atalanta terlalu banyak keleluasaan di sepertiga akhir lapangan.

Federico Dimarco - 7/10

Dimarco menjadi penggerak kreativitas selama 64 menit di lapangan. Ia memberi assist untuk gol kedua Esposito lewat umpan akurat yang menjadi ciri khasnya. Umpan-umpan silangnya terus mengancam, dan ia membantu Inter mencatatkan penguasaan bola 60 persen selama berada di lapangan. Ia ditarik keluar tepat ketika kendali tim tamu atas pertandingan mulai lepas.

Iklan

Djed Spence - 6/10

Beroperasi di sisi kanan, Spence beberapa kali memperlihatkan kecepatan saat kembali bertahan dan kemampuannya membawa bola ke sepertiga akhir lapangan. Ia tekun menjalankan tugas bertahan hampir sepanjang laga, tetapi makin kesulitan mengikuti pergerakan Nicola Zalewski. Ia menjadi opsi umpan yang dibutuhkan Inter saat hendak melancarkan serangan balik, tetapi umpan akhirnya belum mampu menambah gol.

Lini tengah

Hakan Calhanoglu - 6/10

Pengatur permainan asal Turki itu menjadi penentu ritme tim sampai cedera pada babak pertama memaksanya keluar pada menit ke-33. Ia memulai laga dengan sangat baik, mengatur tempo dan memastikan Inter mendominasi area tengah. Kepergiannya lebih awal menjadi pukulan besar bagi keseimbangan taktik tim.

Iklan

Nicolo Barella - 7/10

Sang kapten memberi teladan lewat penampilan penuh energi, menjelajahi lapangan untuk menghubungkan pertahanan dan serangan. Ia berperan penting dalam kemampuan Inter menjaga penguasaan bola dan kurang beruntung ditarik keluar pada menit ke-64, ketika tim masih terlihat relatif stabil. Kepergiannya bertepatan dengan mulai dikuasainya lini tengah oleh Atalanta.

Henrikh Mkhitaryan - 6/10

Mkhitaryan memanfaatkan kecerdasannya untuk menemukan ruang di belakang dua gelandang bertahan Atalanta dan membantu terciptanya beberapa serangan balik. Namun, seiring meningkatnya tuntutan fisik pertandingan, pengaruh pemain berpengalaman itu memudar. Ia diganti pada menit ke-77 setelah tampil dengan lebih mengutamakan disiplin posisi ketimbang kontribusi menyerang.

Iklan

Lini serang

Marcus Thuram - 8/10

Thuram tampil sangat baik dalam memfasilitasi serangan sepanjang pertandingan, termasuk memberi assist untuk gol ketiga Esposito. Kemampuannya menahan bola dan menarik bek keluar dari posisi sangat penting bagi peralihan Inter ke fase menyerang. Ia tetap menjadi bagian vital dalam sistem Chivu, memadukan kekuatan fisik dengan sentuhan teknik yang halus.

Pio Esposito - 10/10

Penampilan penyelesaian akhir yang sempurna dari striker muda ini. Esposito mencetak gol pada menit ke-16, ke-32, dan ke-52 untuk membukukan hat-trick yang mengesankan. Gol-golnya menunjukkan variasi luar biasa, mencerminkan naluri mencetak gol dan penyelesaian yang klinis. Ia menjadi pemain terbaik di lapangan dengan keunggulan mencolok, lalu keluar pada menit ke-77 dengan keyakinan bahwa kontribusinya telah memastikan kemenangan.

Iklan

Pemain pengganti & pelatih

Petar Sucic - 7/10

Masuk lebih awal untuk menggantikan Calhanoglu, Sucic menjawab kepercayaan itu dengan mengeksekusi penalti pada menit ke-76. Ia menunjukkan ketenangan luar biasa di bawah tekanan, meski sesekali kesulitan mengimbangi intensitas bertahan yang dibutuhkan dalam laga imbang bertabur gol ini.

Manuel Akanji - 5/10

Masuk pada menit ke-64 untuk memperkuat pertahanan, tetapi lini belakang tim justru runtuh setelah kedatangannya. Ia kesulitan menyesuaikan diri dengan ritme pertandingan.

Iklan

Curtis Jones - 5/10

Dimasukkan untuk memberi tenaga segar di lini tengah, Jones bekerja keras, tetapi kerap dilewati serangan langsung Atalanta pada akhir laga.

Lautaro Martinez - 5/10

Pemain Argentina itu menggantikan Esposito, pencetak hat-trick, untuk 13 menit terakhir. Namun, ia hampir tidak mendapat suplai bola untuk dimanfaatkan karena Inter mundur dan fokus bertahan.

Iklan

Aleksandar Stankovic - 5/10

Masuk menjelang akhir laga dan hanya memiliki sedikit waktu untuk memengaruhi pertandingan yang makin kacau.

Cristian Chivu (Pelatih) - 6/10

Rencana serangan Chivu berjalan sempurna, tetapi caranya mengelola pertandingan pada seperempat laga terakhir akan dipertanyakan. Pergantian pemainnya tidak berhasil menenangkan jalannya laga seperti yang diharapkan, meski ia hampir tak bisa disalahkan atas kesalahan individu yang menyebabkan timnya dihukum dua penalti.