Meski bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan torehan tiga gol, capaian itu tidak cukup untuk menempatkannya di antara jajaran bintang elite turnamen dari segi penampilan, setelah ia dilampaui oleh sejumlah pemain Arab yang tampil menawan, baik bersama tim nasional mereka maupun secara individu.

Ronaldo meninggalkan turnamen ini di babak kedua usai Portugal kalah dari Spanyol, setelah tampil dalam 5 pertandingan dengan total 441 menit dan mencetak 3 gol. Namun, menurunnya performanya di fase grup saat menghadapi Kolombia dan Kongo Demokratik jelas berpengaruh pada penilaian akhirnya.

Platform "WhoScored" yang berspesialisasi dalam statistik mengungkap pemeringkatan pemain terbaik Piala Dunia 2026, yang menunjukkan enam pemain Arab mengungguli kapten Portugal itu, baik dari sisi penilaian teknis maupun dampak yang mereka berikan bersama tim nasional masing-masing.

Bek Maroko, Achraf Hakimi, tampil sebagai yang teratas di antara para pemain Arab setelah menempati peringkat ke-22 dunia dengan nilai 7,46, usai tampil dalam 6 pertandingan yang di dalamnya ia mencetak satu gol dan menyumbang dua assist, sehingga terus mengukuhkan statusnya sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia.

Kiper timnas Mesir, Mostafa Shobeir, menempati peringkat ke-28 dunia dengan nilai 7,38, setelah menjalani turnamen yang istimewa dengan bermain dalam 5 pertandingan dan menepis dua tendangan penalti, menjadikannya salah satu kejutan paling menonjol di turnamen ini.

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Kapten timnas Mesir, Mohamed Salah, juga menempati peringkat ke-48 dunia dengan nilai 7,27, setelah tampil dalam 5 pertandingan yang di dalamnya ia mencetak satu gol dan menyumbang dua assist, sehingga berkontribusi langsung dalam perjalanan Mesir.

Daftar ini juga memuat nama pemain Maroko, Azzedine Ounahi, yang menempati peringkat ke-108 dunia dengan nilai 7,03 setelah mencetak dua gol dalam 6 pertandingan, di samping Ismael Saibari yang berada di peringkat ke-141 dengan nilai 6,96 setelah mencetak 3 gol sebelum cedera mengakhiri perjalanannya di turnamen.

Adapun pemain Maroko, Nasser Mazraoui, ia menempati peringkat ke-153 dunia dengan nilai 6,94, yaitu nilai yang sama dengan Ronaldo, tetapi ia mengungguli Ronaldo berkat langkah Maroko yang lebih jauh di turnamen, di samping keikutsertaannya dengan jumlah menit yang lebih banyak.