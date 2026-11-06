Raphinha mendekatkan Barcelona ke transfer istimewa pada Januari

Barcelona bersiap untuk merampungkan transfer darurat selama bursa transfer musim dingin, jika kebutuhan menuntut hal tersebut, setelah sejumlah laporan mengungkap langkah-langkah klub untuk memperkuat lini belakangnya, di samping mengkaji solusi finansial yang memungkinkan mereka memperluas ruang gerak keuangan bersih.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona tengah mencari cara untuk merekrut seorang bek tengah, terlebih perpanjangan kontrak Raphinha menjadi dorongan besar bagi rencana Barcelona di bursa transfer.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak pemain asal Brasil itu hingga tahun 2030, dengan penataan ulang gajinya, akan menyediakan ruang tambahan bagi Barca di hadapan aturan permainan keuangan bersih.

Ferran Olivé, wakil presiden klub, menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan program "Qué T'hi Jugues!" di radio "Cadena SER", bahwa "ada surplus, tetapi sangat terbatas, berkisar antara 3 hingga 4 juta".

Ruang finansial ini diperkirakan akan meningkat berkat perpanjangan kontrak Raphinha, sebab gajinya akan lebih rendah hingga akhir musim ini, sebagai akibat dari pembagian haknya ke musim-musim mendatang.

Dengan demikian, Barcelona akan memiliki sejumlah opsi untuk merampungkan sebuah transfer baru, meskipun tidak akan bernilai finansial besar, karena klub tidak akan mampu menanggung biaya pembelian pemain kelas satu, di samping gajinya, tetapi mereka bisa menempuh solusi lain, seperti kesepakatan dalam bentuk peminjaman.

Formula inilah yang menjadi alasan di balik tibanya Joao Cancelo di Barcelona selama bursa transfer musim dingin lalu, datang dari Liga Saudi, sebelum klub Catalan itu berhasil memastikan perekrutannya secara permanen untuk masa 3 musim selama musim panas lalu.

Nama Lisandro Martinez mencuat di antara opsi-opsi yang mungkin sesuai dengan rencana ini, karena kontraknya dengan Manchester United berakhir pada 30 Juni 2027, yang membuatnya mampu bernegosiasi dengan klub mana pun mulai Januari, selain itu perselisihannya dengan pelatih Michael Carrick bisa mempermudah kepergiannya dari klub Inggris tersebut.

Manchester United tidak akan berada dalam posisi yang memungkinkan mereka menuntut imbalan finansial tinggi untuk melepas pemain tersebut, selain itu Martinez bisa pindah ke Barcelona dengan gaji rendah selama tahap awal kontraknya, dengan selisih finansial diselesaikan di kemudian hari.

Dengan demikian, Barcelona memiliki beberapa cara untuk bergerak di bursa transfer musim dingin, di tengah kebutuhan yang terungkap akibat gelombang cedera terakhir di dalam tim.

Meski Jules Koundé, Eric García, dan Andreas Christensen hampir merampungkan program pemulihan, tim mengalami kekurangan opsi di posisi bek tengah, yang mendorong pelatih Hansi Flick untuk menghindari risiko, di tengah keinginannya bersaing untuk semua gelar.