Rangnick: Messi telah membuktikan kepada kami bahwa dia adalah yang terbaik dalam sejarah

Ralf Rangnick, pelatih tim nasional Austria, menegaskan pada hari Senin bahwa Lionel Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, sekaligus mengungkapkan rasa hormatnya yang mendalam atas keberhasilan pemain berusia 39 tahun itu mencetak dua gol dalam satu pertandingan.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, Rangnick mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan di mana Argentina mengalahkan tim nasional Austria dengan skor 2-0, “ "Sudah jelas bagi kami sejak awal bahwa Lionel Messi adalah pemain terbaik yang pernah ada, dan pada hari Senin ia membuktikannya lagi dengan cara yang memukau."

Rangnick juga menyoroti bahwa gol kedua Messi, yang tercipta sesaat sebelum pertandingan berakhir, turut dipengaruhi oleh kurangnya keberuntungan para pemain Austria serta kegagalan mereka dalam menghalau bola pada dua kesempatan.

Pelatih Austria itu mengkritik fakta bahwa teknologi Video Assistant Referee (VAR) tidak meminta wasit lapangan untuk meninjau ulang adegan di mana pemain Austria, Xavier Schlager, terjatuh ke tanah, tepat sebelum aksi yang berujung pada gol pertama Argentina.

Ketika ditanya mengenai keberhasilan kapten Argentina mencetak dua gol meskipun dia terus dikawal ketat selama sebagian pertandingan, Rangnick menjawab, “Itulah mengapa dia adalah Messi.”

Rangnick menambahkan sambil menyoroti kualitas dan nilai kapten Argentina tersebut: “Dia tidak membutuhkan banyak peluang untuk akhirnya menjadi penentu hasil pertandingan.”