Nama pemain asal Nigeria, Victor Osimhen, masuk dalam pembicaraan antara Arsenal dan Galatasaray, dalam kerangka diskusi terkait ketertarikan klub Turki tersebut untuk mendatangkan duet penyerang The Gunners, Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri.

Menurut surat kabar"The Telegraph"asal Inggris, Galatasaray telah mengajukan tawaran senilai 38,4 juta pound sterling untuk merekrut Martinelli, serta menunjukkan ketertarikan terhadap Nwaneri, yang menghabiskan paruh kedua musim lalu dalam status pinjaman ke Marseille, dalam pembicaraan yang lebih luas dengan direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta.

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Pembicaraan ini mencakup pembahasan skenario kepindahan Osimhen ke Arsenal, tetapi masih belum jelas apakah Berta yang melontarkan ide untuk merekrut sang penyerang, atau justru pemain tersebut yang ditawarkan kepada klub Inggris itu.

Arsenal memiliki ketertarikan jangka panjang terhadap Osimhen, tetapi penyerang asal Nigeria itu berada pada peringkat lebih rendah dibandingkan pemain asal Argentina, Julian Alvarez, dalam daftar target klub untuk memperkuat posisi ujung tombak.

Tampaknya penilaian Atletico Madrid terhadap Alvarez, yang melampaui 100 juta pound sterling, menjadi kendala bagi Arsenal, sehingga mendorong klub London itu untuk mempertimbangkan perubahan target di bursa transfer.

Osimhen sebelumnya juga dikaitkan dengan kepindahan ke Tottenham Hotspur, rival Arsenal di London Utara, di tengah upaya klub tersebut mencari tambahan kekuatan lini serang yang baru.

Kesepakatan Konsa

Klub London itu masih tertarik untuk merekrut Ezri Konsa, bek Aston Villa, tetapi mereka perlu mendekati pemenuhan tuntutan Aston Villa yang mencapai 60 juta pound sterling.

Arsenal berupaya menurunkan kompensasi yang diminta untuk merekrut Konsa, tetapi hingga kini Aston Villa menolak untuk masuk ke dalam negosiasi terkait nilai kesepakatan, sementara sang pemain telah kembali menjalani latihan, setelah tampil secara reguler bersama timnas Inggris di Piala Dunia.

Konsa diyakini terbuka untuk pindah ke Stadion Emirates, tetapi ia kemungkinan besar tidak akan memaksa untuk meninggalkan Aston Villa, yang berarti Arsenal dituntut untuk mencapai kesepakatan dengan klubnya.