Rakitić: Keunggulan Real Madrid di Eropa memiliki penjelasan yang jelas

Mantan bintang Barcelona asal Kroasia, Ivan Rakitić, berpendapat bahwa keunggulan Real Madrid di Liga Champions "bukanlah sesuatu yang sulit dijelaskan", dengan menganggap bahwa kinerja bagus yang ditunjukkan klub asal Madrid itu adalah alasan utama di balik hasil-hasil tersebut.

Rakitić menambahkan dalam wawancara dengan media: "Hal ini sangat jelas... ketika Anda melakukan sesuatu dengan baik, hasilnya akan terlihat, dan Real Madrid melakukan banyak hal dengan sangat baik."

Dia melanjutkan: "Saya mengerti ada pendapat yang berbeda-beda mengenai Arbeloa, Real Madrid, gaya bermain, dan segala hal... tapi hasilnya ada, dan ini bukan kebetulan."

Dia menambahkan: "Tidak ada pemain yang pindah ke Real Madrid dan langsung mendapat apa-apa.. Ketika kamu melakukan hal-hal dengan benar, sepak bola akan membalasmu, dan ketika tidak, dia tidak akan membalasmu."

Rakitić melanjutkan: "Saya katakan setelah menghadapi City, kewaspadaan terhadap Real Madrid wajib... Bagi saya, Real Madrid selalu dan tetap menjadi favorit jelas di hadapan City.. Jika kita melihat tim lain, City mungkin terlihat lebih kuat, tapi Real Madrid selalu menjadi favorit utama, karena mereka memiliki sejarah besar di Liga Champions."

Real Madrid saat ini sedang bersiap menghadapi Bayern Munich di perempat final kompetisi Eropa, sementara Barcelona akan berhadapan dengan sesama tim Spanyol, Atletico Madrid.