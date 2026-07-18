Raja Solusi... Messi Mengejutkan Salah dan Para Bintang Piala Dunia dengan Angka yang Luar Biasa

Pemain Argentina Lionel Messi, kapten timnas Argentina, terus mendominasi rekor-rekor Piala Dunia, setelah memuncaki daftar baru, menjelang pertandingan final melawan Spanyol, besok Minggu.

Menurut jaringan statistik sepak bola “Scooca”, Messi hanya membutuhkan 24,8 menit untuk menciptakan satu peluang, yang merupakan rasio terbaik di Piala Dunia sejauh ini, mengungguli sejumlah playmaker terkemuka di dunia.

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Di belakangnya ada pemain Uruguay Maxi Araujo dengan rata-rata 25,2 menit, kemudian pemain Mesir Mohamed Salah yang membutuhkan 26,8 menit untuk menciptakan peluang, disusul pemain Prancis Désiré Doué dengan 27,2 menit, pemain Kolombia James Rodríguez dengan 28,8 menit, dan pemain Prancis Ryan Cherki dengan 28,9 menit.

Angka-angka ini mencerminkan besarnya kontribusi ofensif yang diberikan Messi, tidak hanya melalui gol, tetapi juga melalui penciptaan peluang bagi rekan-rekannya dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada semua pesaingnya di turnamen ini.

Angka ini semakin berharga jika mempertimbangkan usia kapten Argentina tersebut, yang berlaga di Piala Dunia pada usia 39 tahun, namun tetap unggul atas para bintang yang lebih muda dalam salah satu statistik serangan terpenting.