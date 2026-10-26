Paris Saint-Germain mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya di Liga Prancis, setelah memenangi laga melawan Lyon dengan skor dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang hanya membutuhkan 12 menit bagi mereka untuk menegaskan keunggulan, merebut puncak klasemen dan melanjutkan rentetan kemenangan yang mengesankan.

Tim asal Paris itu mengalahkan tamunya, Lyon, dengan skor (2-0) pada Senin malam di Stadion Parc des Princes, dalam rangkaian pekan kedelapan Liga Prancis.

Anak-anak asuh pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, harus menunggu hingga menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan, di mana Senny Mayulu membuka keunggulan pada menit ke-72, sebelum Mika Gotze menambah gol kedua pada menit ke-84, mengamankan kemenangan penting bagi tuan rumah.

Dengan kemenangan ini, Paris Saint-Germain menduduki puncak Liga Prancis setelah menambah koleksi poinnya menjadi 17, unggul satu poin atas Rennes yang menempati posisi kedua. Di sisi lain, torehan poin Lyon tertahan di angka 14 pada peringkat kelima, terpaut satu poin dari Lille dan Monaco, yang masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat klasemen.









Jaringan "Stats Foot" asal Prancis mengungkap statistik menarik yang mencerminkan kemampuan Paris Saint-Germain dalam memenangi pertandingan di babak kedua, dengan menyebutkan bahwa tim itu telah mencetak 13 gol dari total 16 gol di Liga Prancis musim ini, mulai dari menit ke-60 hingga akhir pertandingan.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa Paris Saint-Germain meraih kemenangan dalam 8 pertandingan resmi terakhir yang dijalaninya, sehingga mencapai rentetan kemenangan terbaiknya sejak periode antara Januari dan Maret 2025, saat mereka meraih 10 kemenangan beruntun.















