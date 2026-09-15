Laga Al-Nassr melawan Al-Ain belum dimulai, tetapi ketegangan sudah hadir lebih awal di tribun Stadion Hazza bin Zayed, setelah para pendukung klub Uni Emirat Arab itu memilih untuk memprovokasi bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, dengan cara yang sudah biasa dilakukan pendukung klub-klub rivalnya selama bertahun-tahun.

Baca juga: Susunan Pemain Al-Nassr Kontra Al-Ain, Postecoglou Kejutkan Pinto dan Ubah Format Sang Bintang Dunia!

Al-Nassr bertandang ke markas Al-Ain malam ini, Selasa, dalam laga pekan pertama fase liga di ajang Liga Champions Asia Elite. Namun, para pendukung klub Uni Emirat Arab itu berusaha menekan Ronaldo sejak sesi pemanasan, setelah mulai meneriakkan nama rival Argentina-nya, Lionel Messi.

Anda bisa mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Saat sesi pemanasan berlangsung, Ronaldo menoleh ke arah tribun yang meneriakkan nama Messi, sebelum ia bergerak menuju para suporter sambil menunjukkan ketidaksukaannya atas apa yang terjadi. Ia terus bertepuk tangan ke arah mereka dalam upaya menghadapi teriakan itu dengan caranya sendiri tanpa terlibat cekcok dengan mereka.

Tampaknya para pendukung Al-Ain tahu betul cara memprovokasi bintang Portugal itu, terlebih perbandingan antara dirinya dan Messi selama ini menjadi salah satu bentuk provokasi paling umum sepanjang karier panjangnya, baik di lapangan-lapangan Eropa maupun selama petualangannya saat ini di Arab Saudi.

Namun, pemandangan itu tidak berhenti pada Ronaldo saja, setelah pemain Senegal, Sadio Mane, ikut turun tangan, sehingga nama Messi menjadi penyebab momen menarik pada menit-menit menjelang dimulainya laga.

Beberapa detik setelah Ronaldo bereaksi terhadap para suporter, Mane bergerak menuju tribun dan tampak emosional sambil meminta para suporter berhenti meneriakkan hal-hal yang menyasar kapten Al-Nassr, dalam sebuah pemandangan yang memperlihatkan solidaritas nyata dari pemain Senegal itu kepada rekan setimnya.

Reaksi Mane bukanlah sesuatu yang mengejutkan, terlebih teriakan itu tidak ditujukan kepadanya, melainkan menyasar Ronaldo secara khusus, yang memang biasa diprovokasi para pendukung lawan dengan menyebut nama Messi, rival historisnya dalam perbincangan sepak bola dunia.

Dengan begitu, Messi yang sama sekali absen dari laga ini justru menjadi salah satu tokoh utama dalam pemandangan sebelum peluit dimulainya pertandingan, setelah namanya lebih dulu memicu provokasi terhadap Ronaldo, lalu mendorong Mane untuk turun tangan demi menghentikan teriakan tersebut.