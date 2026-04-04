Pemain asal Brasil, Roger Ibanez, bek tim Al-Ahli Jeddah, membuat para penonton cemas setelah ia harus keluar lapangan karena cedera saat menghadapi Damac, Sabtu malam ini.

Ibanes meninggalkan lapangan pada menit ke-52 babak kedua akibat cedera, dalam laga yang dimenangkan Al-Ahli atas Damak dengan skor 3-0, pada putaran ke-27 Liga Profesional Roshen.

Rincian cedera Ibanez belum diungkapkan, yang menimbulkan kekhawatiran bagi staf pelatih Al-Ahli yang dipimpin oleh Matias Jaissle, mengingat banyaknya cedera yang dialami tim.

Selain itu, ada juga pertimbangannya terkait kemungkinan bergabung dengan tim nasional Brasil, di mana Ibanez kini menjadi andalan pelatih Italia Carlo Ancelotti, setelah dipanggil dalam pemusatan latihan terakhir.

Menurut Walid Saeed, jurnalis yang dekat dengan Al-Ahly, cedera yang dialami Ibanez bersifat ringan, yaitu hanya ketegangan otot akibat kelelahan yang dialaminya selama jeda internasional terakhir.

Oleh karena itu, Ibanez tidak mengalami cedera serius dan akan siap untuk bertanding dalam pertandingan-pertandingan mendatang seperti biasa, yang tentunya akan membuat Ancelotti bernapas lega.

Sebelumnya, Ibanez telah menegaskan bahwa Ancelotti akan sangat mengandalkannya di posisi bek kanan, mengingat kemampuan defensifnya yang luar biasa.



