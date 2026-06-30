Rafael van der Vaart: 'Dia memainkan pertandingan terburuk yang pernah saya lihat darinya'

Analis NOS, Rafael van der Vaart, merasa sangat kecewa dengan tim nasional Belanda. Tim Oranje tersingkir oleh Maroko melalui adu penalti pada Senin malam, namun yang terutama memicu kekesalan adalah strategi yang diterapkan pelatih kepala Ronald Koeman.

Koeman secara mengejutkan menurunkan lima pemain di lini belakang saat melawan Maroko. Di Meksiko, Tijjani Reijnders digantikan oleh Nathan Aké.

Van der Vaart menyimpulkan bahwa pelatih berpengalaman itu telah gagal. “Kamu berhasil melewati grup yang sulit dengan cukup baik. Lalu segalanya mulai berjalan lancar. Apa yang terjadi di kepalamu sehingga kamu memutuskan untuk melakukan semuanya secara berbeda saat melawan Maroko?”

“Aku benar-benar nggak ngerti sama sekali,” gerutu Van der Vaart. Selanjutnya, ia menyoroti salah satu ketidakcocokan terbesar di tim Oranje.

Van der Vaart mengkritik gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. “Frenkie hari ini memainkan pertandingan terburuk yang pernah saya lihat darinya. Sangat mengecewakan. Tapi apakah itu karena sistemnya?”

“Menurutku lini tengah Maroko adalah bagian terbaik mereka. Lalu, mengapa kita hanya menghadapinya dengan dua pemain? Aku memang tidak belajar untuk menjadi pelatih, tapi menurutku itu agak ceroboh.”

“Frenkie hanya bagus saat tim kita menguasai bola, tapi hari ini kita sama sekali tidak menguasai bola, jadi Frenkie benar-benar tidak terlihat. Itulah pemain andalan kita... Dan Cody Gakpo mencetak gol itu, tapi tentu saja dia juga hampir tidak pernah menyentuh bola,” tutup Van der Vaart dalam kritiknya.